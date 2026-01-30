حماس: تداوم حملات اسرائیل به غیرنظامیان غزه اقدامی تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جنبش حماس روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: تداوم بمباران مناطق مختلف نوار غزه و عملیات تخریب زیرساختها، نشاندهنده سیاست تروریستی و روندی نگرانکننده در تشدید تنش از سوی رژیم صهیونیستی است.
این جنبش با اشاره به شهادت دو جوان فلسطینی در حمله هوایی به شرق اردوگاه المغازی و زخمی شدن چند نفر دیگر از جمله یک زن باردار در منطقه المواصی، تأکید کرد: این حملات بیانگر بیاعتنایی آشکار اشغالگران به توافق آتشبس و شانه خالی کردن از تعهدات خود است.
حماس از میانجیها و کشورهای ضامن توافق خواست مسئولیتهای خود را برای متوقف کردن نقضهای مکرر آتشبس توسط رژیم صهیونیستی بر عهده بگیرند و فشاری جدی بر بنیامین نتانیاهو وارد کنند تا از کارشکنی در اجرای توافق جلوگیری شود.
با وجود توافق آتشبس، رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر بارها مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داده است.
جنبش حماس ضمن تأکید بر ضرورت انتقال فوری به مرحله دوم توافق آتشبس، خواستار بازگشایی گذرگاه رفح در هر دو مسیر برای تردد افراد و ارسال کمکهای بشردوستانه و نیز فعالسازی کمیته ملی برای اداره امور غزه و بازسازی این منطقه، شده است.
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