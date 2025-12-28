برگزاری انتخابات میانمار در سایه حمایت چین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به نقش چین در انتخابات امروز میانمار پرداخت و نوشت: انتخابات میانمار در شرایطی برگزار میشود که چین، مهمترین حامی این انتخابات است.
این رسانه غربی مدعی شد از زمان کودتای سال ۲۰۲۱ تاکنون، چین با فشار بر گروههای مخالف و حمایت دیپلماتیک و تسلیحاتی از حاکمان نظامی میانمار، زمینه را برای تثبیت شرایط در این کشور فراهم کرده است.
گاردین نوشت: با وجود آنکه جنگ داخلی همچنان در بخشهای وسیعی از میانمار جریان دارد و ارتش هنوز قادر به کنترل تمام کشور نیست، اما حمایت چین، زمینه تسلط آنان بر بیشتر مناطق را فراهم کرده است.
براساس این گزارش، چین که با میانمار، مرزی به طول ۲ هزار و ۱۸۵ کیلومتر دارد، یکی از سرمایهگذاران اصلی این کشور است و برنامهای بلندپروازانه برای ایجاد یک کریدور زمینی دارد که جنوبغرب چین را مستقیماً به اقیانوس هند متصل میکند. با این حال، پروژههای زیرساختی چین بهشدت از درگیریهای پس از کودتا آسیب دیدهاند.
گاردین نوشت: در شرایط کنونی، چین از ارتش میانمار و برنامههای انتخاباتی آن حمایت میکند.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، اوایل امسال ابراز امیدواری کرد که رأیگیری میانمار به صلح داخلی از طریق توقف درگیریها میان طرفها و حکمرانی ملی بر اساس اراده مردم و همچنین آشتی ملی و هماهنگی اجتماعی منجر شود.
گاردین مدعی شد که در انتخابات میانمار، نامزدها عمدتاً از حزب همسو با ارتش، یعنی «حزب اتحاد، همبستگی و توسعه» هستند.
