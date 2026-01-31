اعلام آمادگی والیبال ایران برای حضور در قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام کرد که ۱۷ کشور برای حضور در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر و ۲۲ کشور برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر سال ۲۰۲۶ اعلام آمادگی کردند.

فدراسیون والیبال ایران نیز برای حضور در دو رده جنسیتی این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده است. بر این اساس مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۵ در ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود و کشورهای استرالیا، چین، هنگ کنگ، اندونزی، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، مالزی، مقدونیه، مغولستان، فیلیپین، سری‌لانکا، تایلند، چین تایپه و ویتنام برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

همچنین مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه سال ۱۴۰۵ در منامه بحرین پیگیری خواهد شد و تیم‌های استرالیا، بحرین، چین، هنگ کنگ، اندونزی، هند، ایران، اردن، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، عربستان سعودی، کویت، لبنان، مالزی، مقدونیه، مغولستان، پاکستان، فیلیپین، تایلند، چین تایپه و امارات برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.