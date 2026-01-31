کریمی در مسیر بازگشت؛ توافقات نهایی با سپاهان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی هافبک سابق تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال، بار دیگر در آستانه بازگشت به لیگ برتر ایران قرار گرفته است. این بازیکن که در ابتدای فصل جاری یکی از گزینه‌های موردنظر باشگاه استقلال محسوب می‌شد، در نهایت تصمیم گرفت به حضور خود در فوتبال ترکیه ادامه دهد و در تیم کایسری‌اسپور باقی بماند.

با این حال شرایط برای کریمی در سوپرلیگ ترکیه مطابق انتظارش پیش نرفت و این هافبک ایرانی در میانه‌های نیم‌فصل نخست، قرارداد خود را با باشگاه کایسری‌اسپور به‌صورت توافقی فسخ کرد تا عملاً مسیر بازگشت او به فوتبال ایران هموار شود.

در همین ارتباط، مدیران باشگاه سپاهان مذاکرات خود را با علی کریمی آغاز کرده‌اند و طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر، دو طرف به توافقات نهایی نیز دست یافته‌اند. در صورت رخ ندادن اتفاقی خاص، باید کریمی را یکی از خریدهای سپاهان در ادامه فصل دانست و او با پیراهن این تیم به میدان خواهد رفت. با این وجود، هنوز قرارداد رسمی میان طرفین به امضا نرسیده است.

کریمی امیدوار است با بازگشت به سپاهان و درخشش دوباره در ترکیب تیم سابق خود، بتواند در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران را جلب کرده و به اردوهای ملی دعوت شود.