باخت پرسپولیس در مهمترین بازی لیگ برتر فوتبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال زنان ظهر امروز جمعه با برگزاری پنج دیدار درحالی برگزار شد که خاتون بم در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته میزبان پرسپولیس تهران بود که این بازی در نهایت با برتری ۲ بر یک شاگردان مرضیه جعفری به پایان رسید.

خاتون با برد در مسابقه امروز با کسب ۴۶ امتیاز صدرنشین است و گل‌گهر با ۴۱ امتیاز در رتبه دوم حضور دارد، ایستا البرز با ۳۱ امتیاز در رتبه سوم است.

نتایج هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* یاسام کردستان صفر - گل‌گهر سیرجان ۸

* ایستا البرز ۲ - ایساتیس کران فارس صفر

* ملوان بندرانزلی یک - سپاهان اصفهان صفر

* آوا تهران صفر- پالایش گاز ایلام یک