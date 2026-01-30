  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

باخت پرسپولیس در مهمترین بازی لیگ برتر فوتبال زنان

باخت پرسپولیس در مهمترین بازی لیگ برتر فوتبال زنان

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال زنان در حالی به پایان رسید که خاتون بم موفق شد برابر سرخ‌پوشان تهرانی به پیروزی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال زنان ظهر امروز جمعه با برگزاری پنج دیدار درحالی برگزار شد که خاتون بم در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته میزبان پرسپولیس تهران بود که این بازی در نهایت با برتری ۲ بر یک شاگردان مرضیه جعفری به پایان رسید.

خاتون با برد در مسابقه امروز با کسب ۴۶ امتیاز صدرنشین است و گل‌گهر با ۴۱ امتیاز در رتبه دوم حضور دارد، ایستا البرز با ۳۱ امتیاز در رتبه سوم است.

نتایج هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* یاسام کردستان صفر - گل‌گهر سیرجان ۸
* ایستا البرز ۲ - ایساتیس کران فارس صفر
* ملوان بندرانزلی یک - سپاهان اصفهان صفر
* آوا تهران صفر- پالایش گاز ایلام یک

کد مطلب 6735365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها