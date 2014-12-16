طرح تلاوت نور یکی از طرح های موفق و گسترده قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا حدادیان صبح سه شنبه در مراسم تکریم از خادمان طرح تلاوت نور شهرستان سرخه در محل کانون امام خمینی مسجد امام حسن عسگری (ع) این شهر، با بیان اینکه طرح تلاوت نور در سطح مساجد با قرائت یک یا دو صفحه از آیات قرآن کریم بعد از اقامه نماز جماعت اجرا می شود افزود: این طرح با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده است.

وی، بسط و توسعه انس مردم با تلاوت قرآن و بهره مندی از مفاهیم والای کلام الهی را از اهداف طرح روزانه تلاوت نور عنوان کرد.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون مساجد استان سمنان همچنین بررسی و بیان راه های توسعه و کیفی طرح تلاوت نور با استفاده از امکانات بومی و محلی، تبیین شاخص های مسجد طراز اسلامی از منظر قرآن و روایات، توجه به اصل محوریت و کارآمدسازی مساجد در تبیین وضع کنونی و ترسیم نقش آینده مساجد در توسعه و ارتقای فعالیت های قرآنی و ارائه الگوهای مسجد قرآنی را از اهداف برگزاری همایش تکریم خادمین طرح تلاوت نور برشمرد.

حدادیان برنامه ریزی برای توسعه و تخصصی کردن فعالیت های قرآنی این پایگاه های دینی را ضروری عنوان کرد و افزود: هر چند اقدامات مطلوبی در زمینه فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته اما لازمه رسیدن به مسجد طراز اسلامی به همکاری موثرتر مردم، ائمه مساجد و دیگر نهادهای فعال نیاز دارد.

وی با اشاره پویایی مساجد در جامعه، اظهار داشت: از آن جایی که مسجد سنگر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امروز ماست، بنابر این باید در چارچوب همین سنگر، جهت گیری‌های فرهنگی کشور رقم بخورد.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون مساجد استان سمنان با اشاره اینکه به تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه از جمله اهداف طرح تلاوت نور است ادامه داد: تفکر و تدبر در آیات نورانی قرآن کریم ضروری است چرا که تلاوت با تدبر و تفکر می تواند انسان را به رشد و تعالی رهنمون سازد.

حدادیان تصریح کرد: جامعه‌ ای که با قران انس دارد، دچار خطا و اشتباه نمی‌شود چرا که می‌توان با دستورات الهی و تبیین قرآن کریم، به جامعه ای آرمانی دست یافت.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان با تبلیغات منفی و مسموم خود می خواهند جامعه را از قرآن و ارزش های الهی و اسلامی دور کنند افزود: برگزاری طرح هایی نظیر تلاوت نور در مساجد و ... یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این تبلیغات شوم است.

به گفته حدادیان طرح تکریم از خادمان تلاوت نور در هشت شهرستان استان سمنان به طور جداگانه برگزار می شود.

امام جماعت مسجد امام حسن عسگری (ع) نیز در این مراسم بر تلاوت قرآن کریم در منازل تأکید کرد و اظهار داشت: به فرموده پیامبر اکرم (ص) خانه‌هایتان را مانند قبرستان نکنید، کاری که یهود و نصاری کردند، وقتی در خانه‌ای قرآن تلاوت می‌شود، آن خانه برکت پیدا می‌کند و زندگی وسعت می‌یابد و خانه نورانی می‌شود.

غلامحسین فیض با تأکید بر اثرگذاری قرآن بر روح و جان افراد گفت: خداوند به پیامبر اکرم (ص) که منبع نور و فضیلت هستند، تلاوت قرآن کریم را واجب کرده و این نشان از آن است که وجود مقدس رسول خدا (ص) نیز نیازمند بهره بردن از دریای بیکران فیوضات قرآن کریم را دارد.

وی اظهار کرد: نگاه کردن به قرآن هم نور است و هم مایه نجات و سعادت انسان می‌شود.

این کارشناس علوم دینی ضمن تقدیر از عاملان و مروجان طرح تلاوت نور در مساجد افزود: امروز این طرح قرآنی در تمام مساجد دارای کانون فرهنگی و هنری و حتی در مساجد فاقد کانون به قوت پیگیر می شود.

فیض خطاب به حاضرین گفت: قدر کار و فعالیت خود را بدانید و در مسیر انقلاب اسلامی و رهبری استوار حرکت کنید.

وی بیان کرد: قطعاً هدف مساجد از اجرای این طرح عظیم فقط اکتفا کردن به تلاوت آیات نیست بلکه مطابق آیات و روایات، تلاوتی ارزشمند است که همراه با تفکر، تدبر و عمل همراه باشد.

غلامحسین فیض امام جماعت مسجد امام حسن عسگری(ع)، مهدی شیر علی قاری برتر، حجت الاسلام عباس پیوندی از خانه نور کانون الهادی، محمد رضا اسلامی مسئول کانون نور الانتظار، محمد رضا فدوی قاری قرآن مسجد ولیعصر(عج)، ابراهیم لتیباری امام جماعت مسجد جامع، عزت الله پیوندی قاری مسجد امام حسین(ع) از برگزیدگان طرح تلاوت نور در شهرستان سرخه معرفی شدند.

این طرح در شهرستان سرخه توسط دبیرخانه نظارت بر کانون فرهنگی هنری مساجد استان با همکاری دفتر قرآن وعترت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در کانون امام خمینی برگزار شد.