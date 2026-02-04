رضایی: بازی با استقلال دشوار است / از وضعیت ورزشگاه شهرقدس اطلاع ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال اظهار داشت: بازی سختی پیش‌رو داریم و بازیکنان ما کاملاً توجیه هستند که باید عملکرد خوبی از خود نشان دهند. فشردگی مسابقات باعث شده هر سه یا چهار روز یک‌بار به میدان برویم که این موضوع کار را دشوارتر کرده است.

وی ادامه داد: از شرایط چمن ورزشگاه (شهدای شهر قدس) اطلاع دقیقی نداریم و امیدوارم شرایط مناسبی داشته باشد. واقعاً خوب نیست که تیم‌های ما ورزشگاه ثابت ندارند و هر هفته در یک ورزشگاه متفاوت بازی می‌کنند.

سرمربی شمس‌آذر با اشاره به انگیزه تیمش گفت: ما مصمم هستیم هر هفته امتیازات لازم را کسب کنیم. بازیکنان ما به خودباوری رسیده‌اند و این باور را دارند که در هر مسابقه می‌توانند عملکرد خوبی ارائه دهند. در فوتبال امروز فقط مهاجمان گل نمی‌زنند و حتی در فوتبال اروپا شاهد گلزنی دروازه‌بان‌ها هم هستیم.

رضایی درباره وضعیت بازیکنان جوان تیمش تصریح کرد: جوانان ما در این مدت کاملاً با تجربه شده‌اند و به بلوغ فکری رسیده‌اند. آن‌ها عملکرد خوبی در زمین دارند و با انگیزه بالا بازی می‌کنند.

وی افزود: فاصله تیم‌ها کم شده و همه تیم‌ها با برنامه‌ریزی وارد مسابقات می‌شوند و انتظار دارند امتیازات لازم را به دست بیاورند.

سرمربی شمس‌آذر درباره وضعیت مصدومان تیمش گفت: محمدرضا رضایی دچار مشکل کشیدگی شده است و به جز او، سایر بازیکنان را در اختیار داریم.

رضایی در پایان تأکید کرد: تمام تمرکز ما روی بازی با استقلال است و نسبت به نتیجه دیدار با تراکتور در جام حذفی فکر نمی کنیم و مهم‌ترین موضوع نتیجه گرفتن در دیدار بت استقلال خواهد بود.

او در خصوص روند خوب تیمش در خط دفاعی گفت: عملکرد مهاجمان را در زمین ارزیابی می‌کنیم و آن‌ها در بحث گل نخوردن تیم نیز کمک زیادی به ما کرده‌اند.