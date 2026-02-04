به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این نشست در فضایی دوستانه و صمیمانه برگزار شد و در جریان آن وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال گزارشی از دیدارهای برگزارشده، مسابقه پیش رو مقابل تیم عراق و همچنین وضعیت آمادگی ملیپوشان ارائه داد.
رئیس فدراسیون در این دیدار ضمن تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج)، با قدردانی از بازیکنان و کادر فنی، عملکرد موفق تیم ملی فوتسال ایران تا این مرحله از رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ اندونزی را شایسته تقدیر دانست.
مهدی تاج که بهعنوان نائب رئیس کنفدراسیون و رئیس کمیته فوتسال آسیا برای حضور در مرحله نهایی مسابقات و اهدای جام و مدال به اندونزی سفر کرده است در این نشست پای صحبتهای بازیکنان و کادر فنی نشست و درباره مسائل مختلف تیم با آنها به گفتوگو پرداخت.
ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در مراحل مقدماتی و نیمهنهایی، بررسی مشکلات و چالشها و تشریح برنامههای روزهای آینده تیم ملی از دیگر بخشهای این نشست بود که توسط تیم اجرایی فدراسیون فوتبال مطرح شد.
همچنین پیش از این فرزین دبیری عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال نیز به کاروان تیم ملی فوتسال ایران در اندونزی اضافه شده بود.
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