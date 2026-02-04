آغاز کاشت ۲۵ هزار نهال در بوستان چیتگر با پویش «احیا چیتگر»

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز کاشت ۲۵ هزار اصله نهال غیرمثمر، امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ با حضور مهدی چمران عضو شورای اسلامی، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و مدیران شهری منطقه ۲۲ در فاز غربی بوستان چیتگر برگزار شد.

در حاشیه برگزاری این مراسم که در قالب سومین مرحله از پویش «احیا چیتگر» اجرا شد، گزارش مفصلی در خصوص اقدامات زیست محیطی صورت گرفته در جهت اجرا و پیاده سازی این پویش ارائه شد.

مرمت سرویس های بهداشتی شماره ۴ و ۶ بوستان، بهسازی سیستم‌های روشنایی و تعویض ۸۰۰ شعله سرچراغی، تکمیل خط توزیع آب چیتگر به طول ۱۳ کیلومتر و ۹۰۰ متر، اتصال مخازن آب بوستان به طول ۶ هزار و ۳۷۰ متر، مرمت دیواره‌های مالون به طول ۳ هزار متر، لوله کشی و انتقال پساب شهرک شهید باقری و بوستان تولدی دوباره به این بوستان به طول ۴۸۶۰ متر، کاشت ۱۵ هزار اصله نهال و .‌.‌. بخشی از اقدامات مطرح شده بود که با اجرای این پویش تحقق یافت.

با اقدامات زیست‌محیطی صورت گرفته در بزرگترین پهنه سبز پایتخت، چیتگر بار دیگر نفس می‌کشد و نویدبخش آینده‌ای سبزتر برای شهروندان خواهد بود.

لازم به ذکر است که کاشت ۲۵ اصله نهال از امروز مصادف با روز نیمه شعبان در پارک چیتگر آغاز و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. گونه‌های مدنظر برای این طرح از میان درختان مقاوم، متنوع و کاملاً سازگار با اقلیم منطقه انتخاب شده‌اند.