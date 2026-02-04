به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی صبح چهارشنبه در اجتماع عظیم منتظران ظهور که به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد، اظهار کرد: تمام حرکت‌هایی که امروز ما در عرصه هیجان نسبت به عشق امام زمان (عج) داریم، به خاطر توجه خاص خود آن حضرت است، ما نمی‌دانیم ایشان در حال حاضر در کدام سرزمین وجود دارند اما برای حجت بالغه الهی که ولایت مطلقه الهی دارد، بعد مسافت مطرح نیست، از هر کجا هستند نگاه به صورت یکایک شما دارند و با آن عشقی که در دورن شما نسبت به ایشان وجود دارد، رابطه برقرار می‌کنند.

امام جمعه مشهد افزود: آنچه مهم است، باور به این اعتقاد می‌باشد که ما باور کنیم، وجود مقدس امام زمان(عج) غایب در حضور نیستند، بلکه غایب در ظهور هستند؛ لحظه به لحظه با ما هستند و تهاجم دشمن را نظارت می‌کنند. با یک سرانگشت غیبی جریان را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که دشمن در عین خاری در دنیا آبروی خود را از دست بدهد و ما نیز در عین عزت این انقلاب مقدس اسلامی که به ظهور ایشان منتهی می‌شود را ادامه بدهیم.

وی ادامه داد: برادران، خواهران و خانواده شهدا که در راه انقلاب فرزندان خود را سرمایه گذاری کردید، این انقلاب جاده و مسیر ظهور است، این هیجان و حرکتی که شما در انقلاب دارید، در نسل شما ادامه دارد تا به ظهور برسد.

انتظار فرج با حرکت و عمل معنا پیدا می‌کند

علم الهدی گفت: اگر این باور را قبول کردیم، تمام سرمایه‌گذاری‌های ما در این انقلاب و مجموعه داغ‌هایی که در راه دفاع از این انقلاب به وسیله عزیزان خود تحمل می‌کنیم، همه در خط سربازی بقیه‌الله (عج) و رسیدن به نقطه ظهور خواهد بود. همه شما منتظر ظهور امام زمان (عج) هستید اما مقام معظم رهبری می‌فرمایند «انتظار فرج عملی است، بی عملی نیست»؛ اینطور نیست که انسان گوشه‌ای بنشیند و تنها دعا کند تا تشریف بیاورند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: انسان منتظر راه می‌افتد، حرکت می‌کند، یک مسیر حرکتی را نشان می‌دهد و به سمت ظهور جلو می‌برد؛ بنابراین مسأله ظهور رفتنی است یعنی ما باید به سمت ظهور برویم. امام صادق می‌فرماید «هرکس از شما که در دنیا و تا لحظه مرگ منتظر ظهور باشد، انگار در خیمه ایشان است».

وی با اشاره به سیاه چادر عشایر که در آن مهم‌ترین تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود را می‌گیرند، عنوان کرد: وجود مقدس امام زمان (عج) نیز سیاه چادری دارند که تمام فداکاران و مدافعان ایشان در آن حضور دارند، منتهی حضور خود را زمانی احساس می‌کنند که در راه ایشان جان خود را فدا کرده‌اند، چشم باز می‌کنند و خود را در این سیاه چادر می‌بینند.

علم الهدی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در این اجتماع خاطرنشان کرد: امام (ع) می‌فرماید «‌سخت‌تر از یتیمی که پدر و مادر خود را از دست داده است، یتیمیِ کسی است که امام خود را ازدست داده باشد و قدرت رسیدن به محضر امام و درک ایشان را نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به خصوصیات عرصه یتیمی تصریح کرد: از جمله خصوصیات یتیمی بی‌پناهی و طمع داشتن دیگران برای تصرف اموال اوست، امام زمان(عج)، ما بی‌پناهیم، دشمن ما را بی‌پناه و بی‌صاحب می‌بیند، به همه قدرت خود متکی است و فکر می‌کند ما بی‌پناه و یتیم هستیم؛ جریان استکبار دنیا به شکلی روی آورده که به این کشور طمع دارند، مقام معظم رهبری فرمودند آمریکا می‌خواهد این کشور را ببلعد، چرا، چون ما یتیم هستیم و فکر می‌کند صاحب نداریم.

پیشبرد اهداف انقلاب با عنایت امام زمان (عج) است

وی خصوصیت دیگر یتیمی را سرگردانی دانست و افزود: فرد یتیم نمی‌داند از کدام راه و طریق حرکت کند، تمام این خصوصیات را ما داریم، ولی از تمام این خصوصیات بالاتر این است که یتیم نسبت به مدیریت زندگی خودش نیز نگران است که چه کسی او را تامین می‌کند، اما ما از شما امام زمان(عج) متشکریم،ولو اینکه دست ما به دامن شما نرسیده است اما تشکر می‌کنیم که شما یک حجتی را در میان ما گذاشتید که این احساس بی‌مدیریتی در ما خیلی قوی نیست، رهبر عزیز ما در مقابل هر تهاجم و پیشامد چنان اوضاع را مدیریت می‌کنند که تمام دنیا مات و مبهوت مانده است.

علم الهدی اضافه کرد: ما این را از آثار توجهات خود شما می‌دانیم که حجت خود را بالای سر ما گذاشتید، کاملا مراقب ما هستید و راه را نشان می‌دهید که چگونه ما را اداره کنند با دشمنی که در مقابل خط قرآن قرار گرفته است، از لحظه اولی که انقلاب ما به پیروزی رسید، شما بالاسر انقلاب بودید و مدیریت کردید. برادران و خواهران اکنون نیز ایشان از ما مراقبت می‌کنند، خوشا به حال مادری که جوانی تربیت کرد که خونش در این مسیر فدا شد، خوشا به سعادت پدری که در این مسیر قدم برداشت و فرزندی تربیت کرد که او را به وجود مقدس امام زمان بخشید.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: برادران و خواهران از احساساتی که اکنون در این مراسم دارید برای استغاثه در درگاه امکان زمان (عج) استفاده کنید، این برنامه‌ای که هرساله تکرار می‌شود، در اصل اجتماع منتظران است؛ این حرکت از دو جهت اهمیت دارد.

وی گفت: نخست این که ما نیایستادیم و به گفته مقام معظم رهبری منتظر جاری و متحرک هستیم، امروز هم به محضر آن حضرت نشان دادیم که دنبال شما می‌گردیم و به طرف شما حرکت کردیم، جهت دوم اینکه چرا به طرف حرم مطهر رضوی حرکت می‌کنیم، به این دلیل است که خدمت امام هشتم (ع) عرض کنیم ما دعا برای فرج می‌کنیم اما ممکن است مقبول قرار نگیرد و مستجاب نشود، اما دعایی که حتما مستجاب است، دعای شماست، این جمعیت به طرف ساحت مقدس آستان مقدسه شما راه افتادند و اظهار عشق می کنند به فرزند شما که معشوق خود شما بود.

علم‌الهدی افزود: این جمعیت به امام زمان (عج) ابراز عشق می‌کنند و از خدا مسئلت دارند که هجران و فراق صاحب ما کافی است، فرج و ظهورشان را برسان، اگر شما همراه باشید این استغاثه‌ها در درگاه خداوند پذیرفته می‌شود و حضرت ظهور خواهند کرد.