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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

نورمفیدی: خودسازی شرط اثرگذاری روحانیت در جامعه است

نورمفیدی: خودسازی شرط اثرگذاری روحانیت در جامعه است

گرگان-نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: روحانیت پیش از تعلیم و تبلیغ دین، باید در رفتار و اخلاق فردی به خودسازی پایبند باشد تا سخن وی در جامعه اثرگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، ظهر چهارشنبه در مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان اظهار کرد: رسالت اصلی علما و روحانیت، چه در حوزه‌های شیعه و چه اهل‌سنت، پیش از هر چیز، خودسازی و تهذیب نفس است.

وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: حضرت می‌فرمایند «کسی که خود را پیشوای مردم قرار می‌دهد، باید پیش از آموزش دیگران، به تعلیم و اصلاح نفس خویش بپردازد» و این سخن، اساس و عصاره همه آموزه‌های حوزه‌های علمیه است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: روحانیت با ورود به حوزه‌های علمیه، خود را وارث راه انبیا و ائمه اطهار (ع) می‌داند و این جایگاه، مسئولیتی سنگین به همراه دارد؛ چراکه اگر عالم دین بخواهد مردم را هدایت کند، باید پیش از گفتار، با رفتار، اخلاق، تواضع و ادب خود تأثیرگذار باشد.

نورمفیدی با تأکید بر نقش عمل در اثرگذاری اجتماعی گفت: اگر روحانی در رفتار خود اهل تکبر، خودخواهی و بی‌توجهی به اخلاق باشد، سخن وی نه‌تنها اثرگذار نخواهد بود، بلکه گاهی اثر معکوس خواهد داشت، در حالی که رفتار نیک و اخلاق شایسته، خود بهترین ابزار تبلیغ دین است.

وی تصریح کرد: هرچند ما نمی‌توانیم همچون انبیا و بزرگان دین عمل کنیم، اما موظفیم در این مسیر تلاش کنیم و به اندازه توان خود به آنچه می‌گوییم، پایبند باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان خطاب به طلابی که مفتخر به پوشیدن لباس روحانیت شده‌اند، گفت: از امروز مسئولیت شما سنگین‌تر شده و وظیفه اصلی‌تان این است که پیام خداوند، سخنان پیامبر اکرم (ص) و آموزه‌های ائمه اطهار (ع) را به درستی به مردم منتقل کنید؛ اگر در این مسیر موفق باشید، طبق روایات، جایگاه علما تنها یک درجه پایین‌تر از انبیاست.

کد مطلب 6739840

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