نورمفیدی: خودسازی شرط اثرگذاری روحانیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، ظهر چهارشنبه در مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان اظهار کرد: رسالت اصلی علما و روحانیت، چه در حوزه‌های شیعه و چه اهل‌سنت، پیش از هر چیز، خودسازی و تهذیب نفس است.

وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) افزود: حضرت می‌فرمایند «کسی که خود را پیشوای مردم قرار می‌دهد، باید پیش از آموزش دیگران، به تعلیم و اصلاح نفس خویش بپردازد» و این سخن، اساس و عصاره همه آموزه‌های حوزه‌های علمیه است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: روحانیت با ورود به حوزه‌های علمیه، خود را وارث راه انبیا و ائمه اطهار (ع) می‌داند و این جایگاه، مسئولیتی سنگین به همراه دارد؛ چراکه اگر عالم دین بخواهد مردم را هدایت کند، باید پیش از گفتار، با رفتار، اخلاق، تواضع و ادب خود تأثیرگذار باشد.

نورمفیدی با تأکید بر نقش عمل در اثرگذاری اجتماعی گفت: اگر روحانی در رفتار خود اهل تکبر، خودخواهی و بی‌توجهی به اخلاق باشد، سخن وی نه‌تنها اثرگذار نخواهد بود، بلکه گاهی اثر معکوس خواهد داشت، در حالی که رفتار نیک و اخلاق شایسته، خود بهترین ابزار تبلیغ دین است.

وی تصریح کرد: هرچند ما نمی‌توانیم همچون انبیا و بزرگان دین عمل کنیم، اما موظفیم در این مسیر تلاش کنیم و به اندازه توان خود به آنچه می‌گوییم، پایبند باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان خطاب به طلابی که مفتخر به پوشیدن لباس روحانیت شده‌اند، گفت: از امروز مسئولیت شما سنگین‌تر شده و وظیفه اصلی‌تان این است که پیام خداوند، سخنان پیامبر اکرم (ص) و آموزه‌های ائمه اطهار (ع) را به درستی به مردم منتقل کنید؛ اگر در این مسیر موفق باشید، طبق روایات، جایگاه علما تنها یک درجه پایین‌تر از انبیاست.