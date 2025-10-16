اجرای ۱۶ طرح حیاتی برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر پنج شنبه در نشست کارگروه حل مسائل برق کهگیلویه و بویراحمد با محوریت نیروگاههای خورشیدی که با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان برگزار شد، از برنامهریزی کلان استان برای توسعه نیروگاههای خورشیدی، خبر داد و اظهار کرد: احداث بیش از ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار استان است که خوشبختانه مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم برای حدود ۳۵۰ مگاوات از این ظرفیت توسط وزارت نیرو به انجام رسیده است.
وی افزود: بخشی از این پروژهها هفته دولت کلنگزنی شدند، عملیات مابقی پروژهها در سفر آینده رئیس جمهور به استان آغاز خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به سه پروژه ۱۰۰ مگاواتی در دست اجرا در استان اشاره و بیان کرد: احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی گچساران در دستور کار دارد که زمینی به وسعت ۱۵۰ هکتار برای این پروژه در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: پروژه ۱۰۰ مگاواتی دیگری در شهرک صنعتی سقاوه احداث میشود که از سایر پروژهها از پیشرفت خوبی برخوردار است و با هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی آماده کلنگزنی است.
رحمانی با بیان اینکه برنامهریزی برای احداث یک نیروگاه دیگر ۱۰۰ مگاواتی انجام و تجهیزات خریداری شده است، گفت: در حال تهیه زمین برای اجرای این پروژه هستیم.
وی با اشاره به سایر پروژههای حوزه برق افزود: نیروگاه ۱۰ مگاواتی توسط سرمایهگذار خصوصی در شهرک صنعتی سقاوه و ۳۸ مگاوات دیگر شامل یک نیروگاه ۲۰ مگاواتی در لیکک و چند پروژه کوچکتر در بهمئی و چرام را قبلاً کلنگزنی کردیم، همچنین برنامهریزی برای احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی در "جوخانه چرام" در جریان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات زیرساختی شرکت برق منطقهای پرداخت و تاکید کرد: سال گذشته، ۱۰ پروژه حیاتی برق با سرمایهگذاری ۲,۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شده که هشت مورد آن آماده بهرهبرداری است که از وزارت نیرو، شرکت توانیر و برق منطقه خوزستان بابت همکاری با استان تقدیر و تشکر میکنم.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از این پروژهها در سفر رئیس جمهور افتتاح میشود، گفت: برای سال جاری نیز شش پروژه حیاتی دیگر با سرمایهگذاری ۳,۳۰۰ میلیارد تومان برنامهریزی شده که قول داده شده قبل از فصل گرم سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
رحمانی بیان کرد: با بهرهبرداری از ۱۶ پروژه حیاتی برق و همچنین تحقق برنامه ۶۰۰ مگاواتی نیروگاههای خورشیدی، استان کهگیلویه و بویراحمد به یکی از استانهای ممتاز کشور از لحاظ زیرساختهای انرژی تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: در جلسهای که با آقای رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر داشتیم به اذعان وی استان با دستیابی به این اهداف، در زمره سه استان برتر کشور از نظر زیرساختهای برق قرار خواهد گرفت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این برنامهها در راستای سیاستهای کلان دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است، افزود: توسعه پنلهای خورشیدی کوچک ۵ کیلووات و بیشتر تاکنون منجر به تولید ۳ مگاوات برق شده است در کنار این موضوع، استفاده دستگاههای اجرایی به تامین حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۳۰ دستگاه اقدامات را نهایی کرده و بقیه دستگاهها تا پایان سال اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
وی با اشاره به تامین پنج درصد از برق مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ از انرژی خورشیدی گفت: سهمیه برق واحدهای بزرگ را احصا و ابلاغ میکنیم تا در راستای سیاستهای دولت از استانهای موفق در این زمینه باشیم.
