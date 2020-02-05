به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیار شامگاه چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی عملیات نیروگاه ۴ مگاواتی در محل سد گلپایگان با تبریک دهه فجر اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه کشور تأمین پنج درصد برق کشور از طریق نیروگاه برق آبی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه انرژی‌های فسیلی بر محیط زیست اثرات آلایندگی دارند، افزود: نیروگاه‌های تجدید پذیر خورشیدی، ژئو ترمال، باد و زباله سوز و برق آبی در حال احداث هستند که ۶۰ مگاوات نیروگاه برق آبی را هدف گذاری کردند و عملیات پروژه چهار مگاواتی آن در گلپایگان احداث می‌شود که برای شهرستان زمینه ایجاد اشتغال، منبع انرژی پایدار و توسعه است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسلامی از احداث نیروگاه چهار مگاواتی خورشیدی توسط شرکت راهبردی هوشمند در روستای سعید آباد خبر داد و گفت: اساس نامه انرژی‌های تجدید پذیر در سال اول مجلس دهم تدوین شد تا کشور به انرژی‌های تجدید پذیر دست یابد.

احداث نیروگاه چهار مگاواتی با ظرفیت سالانه ۱۷.۱ دهم گیگاوات در گلپایگان

در ادامه محمد رهبری مجری طرح پروژه نیروگاه ۴ مگاواتی سد گلپایگان اظهار داشت: سال ۹۵ با هدف استحصال انرژی به دلیل وجود دو سد گلپایگان و کوچری در این شهرستان احداث نیروگاه برق آبی پیش بینی و پس از تبیین بررسی‌های قانونی مورد تأیید وزارت نیرو قرار گرفت.

وی گفت: نخستین نیروگاه چهار مگاواتی با ظرفیت سالانه ۱۷.۱ دهم گیگاوات ساعت انرژی پاک برق آبی در استان اصفهان در شهرستان گلپایگان احداث می‌شود.

مجری طرح پروژه نیروگاه ۴ مگاواتی سد گلپایگان تصریح کرد: طرح احداث نیروگاه در دو مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار و قرار داد ۲۱ میلیارد تومانی آن منعقد شده است.

وی افزود: اعتبار هزینه قرار داد و عملیات‌های ساختمانی پروژه از محل منابع داخلی شرکت آب نیرو تامین شدند که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اجرا می‌شود.