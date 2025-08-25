اهدای عضو نوجوان کرمانی به سه بیمار زندگی بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، این نوجوان که به دلیل مسمومیت در بیمارستان افضلی پور بستری بود، پس از تشخیص مرگ مغزی، به عنوان اهداکننده عضو انتخاب شد. در عمل جراحی که دوم شهریورماه انجام شد، دو کلیه و کبد او برداشت شد.



کلیه‌ها برای پیوند به دو بیمار در بیمارستان افضلی پور منتقل شد و کبد وی جهت پیوند به یک بیمار نیازمند به شیراز فرستاده شد.



دکتر شهراد تاج الدینی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از خانواده این نوجوان و تمامی کادر درمانی درگیر در این فرآیند پیچیده قدردانی کرد.

این عمل، ششمین مورد اهدای عضو در سال جاری و دویست و سی و هفتمین مورد در استان کرمان محسوب می‌شود.