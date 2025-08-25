  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

اهدای عضو نوجوان کرمانی به سه بیمار زندگی بخشید

کرمان- با اهدای عضو زنده یاد "ابوالفضل باغبانی"، نوجوان ۱۷ ساله کرمانی، جان سه بیمار نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نوجوان که به دلیل مسمومیت در بیمارستان افضلی پور بستری بود، پس از تشخیص مرگ مغزی، به عنوان اهداکننده عضو انتخاب شد. در عمل جراحی که دوم شهریورماه انجام شد، دو کلیه و کبد او برداشت شد.

کلیه‌ها برای پیوند به دو بیمار در بیمارستان افضلی پور منتقل شد و کبد وی جهت پیوند به یک بیمار نیازمند به شیراز فرستاده شد.

دکتر شهراد تاج الدینی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از خانواده این نوجوان و تمامی کادر درمانی درگیر در این فرآیند پیچیده قدردانی کرد.

این عمل، ششمین مورد اهدای عضو در سال جاری و دویست و سی و هفتمین مورد در استان کرمان محسوب می‌شود.

