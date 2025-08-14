  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

اهداکننده جوان زرندی جان سه بیمار را نجات داد

کرمان-عضو تیم هماهنگی پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان از اهدای اعضای یک جوان ۲۴ ساله مرگ مغزی در زرند خبر داد که جان سه نفر را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صباغ گفت: این جوان بر اثر مسمومیت دچار مرگ مغزی شد، اما با تلاش تیم پزشکی بیمارستان شهید باهنر کرمان و آی سی یو زرند، اعضای حیاتی او برای پیوند حفظ شد.

وی افزود: خانواده این جوان با روحیه‌ای خداپسندانه و به یادگار از عزیزشان، رضایت دادند تا دو کلیه او در کرمان و کبدش به بیماران نیازمند در شیراز پیوند زده شود.

این عضو تیم هماهنگی پیوند اعضا بیان کرد: عمل اهدای عضو "مهدی رحیم‌آبادی" در بیمارستان شهید باهنر انجام شد و اعضای اهدایی برای نجات جان بیماران آماده‌سازی شد.

بر اساس این گزارش، خانواده رحیم‌آبادی با الهام از نگاه انسان‌دوستانه متوفی به اهدای عضو، پیشگام این اقدام نیک شدند.

