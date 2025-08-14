اهداکننده جوان زرندی جان سه بیمار را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صباغ گفت: این جوان بر اثر مسمومیت دچار مرگ مغزی شد، اما با تلاش تیم پزشکی بیمارستان شهید باهنر کرمان و آی سی یو زرند، اعضای حیاتی او برای پیوند حفظ شد.



وی افزود: خانواده این جوان با روحیه‌ای خداپسندانه و به یادگار از عزیزشان، رضایت دادند تا دو کلیه او در کرمان و کبدش به بیماران نیازمند در شیراز پیوند زده شود.



این عضو تیم هماهنگی پیوند اعضا بیان کرد: عمل اهدای عضو "مهدی رحیم‌آبادی" در بیمارستان شهید باهنر انجام شد و اعضای اهدایی برای نجات جان بیماران آماده‌سازی شد.



بر اساس این گزارش، خانواده رحیم‌آبادی با الهام از نگاه انسان‌دوستانه متوفی به اهدای عضو، پیشگام این اقدام نیک شدند.