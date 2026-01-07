زیباسازی ورودی شهرهای اصفهان در اولویت ستاد سفر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتظری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان اصفهان که با حضور اعضای ستاد و فرمانداران شهرستان‌ها برگزار شد، با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: کسب آمار مطلوب در زمینه کاهش تصادفات و افزایش اقامت گردشگران، حاصل تلاش مستمر اعضای ستاد سفر، فرمانداران، میراث فرهنگی، معاونان و کادر اجرایی ستاد در ایام نوروز و همراهی خانواده‌های آنان بوده است.

وی با اشاره به احکام صادرشده از سوی استاندار اصفهان برای فرمانداران، از آنان خواست با رؤسای ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌ها هماهنگی لازم را انجام داده و چارچوب شهرستانی این احکام را در اسرع وقت به دبیرخانه ستاد سفر ارسال کنند.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان، مهم‌ترین دستور کار این جلسه را موضوع زیباسازی ورودی شهرها و روستاها عنوان کرد و گفت: اگرچه این اقدام در سال گذشته نیز انجام شده، اما همچنان نیازمند تلاش، پیگیری و اقدامات مؤثرتر است.

برخورد قاطع با تخلیهنخاله‌های ساختمانی در حاشیه جاده‌ها

منتظری خواستار برگزاری جلسات فوری با حضور شهرداران و دهیاران شد و تأکید کرد: زیباسازی ورودی‌ها از مطالبات جدی و به‌حق استاندار اصفهان است و باید در اولویت برنامه‌های شهرستان‌ها قرار گیرد؛ بر این اساس، استانداری نیز ابلاغیه‌های لازم را برای شهرداری‌ها صادر خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حمایت ویژه دستگاه‌های قضائی و نظارتی برای مقابله با تخلفات تأکید کرد و گفت: برخورد قاطع با افرادی که نخاله‌های ساختمانی را در حاشیه جاده‌ها تخلیه می‌کنند ضروری است تا هزینه‌های تکراری و بی‌فایده جمع‌آوری این نخاله‌ها کاهش یابد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان با اشاره به همزمانی ایام نوروز با ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر، این تقارن را فرصتی مناسب برای افزایش جذب گردشگران اقامتی دانست و افزود: با توجه به این ظرفیت، از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌برداری حداکثری از این فرصت انجام شود.

منتظری همچنین بر ساماندهی مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و غرفه‌های صنایع دستی تأکید کرد و گفت: بر اساس مشاهدات عینی استاندار، وضعیت برخی مجتمع‌های خدماتی مطلوب نیست و فرمانداران به عنوان رؤسای ستاد سفر در شهرستان‌ها باید با مجتمع‌های متخلف برخورد جدی داشته باشند.

جانمایی مناسب فروش صنایع دستی در شهرهای استان اصفهان

وی افزود: لازم است برای ایجاد فضاهای مناسب برای استقرار غرفه‌های صنایع دستی و فروش سوغات در ورودی شهرها، امکانات زیرساختی همچون آب و برق فراهم شود تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه، دغدغه جمع‌آوری و ساماندهی ورودی‌ها نیز برطرف شود.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان با اشاره به برگزاری انتخابات در سال آینده، خاطرنشان کرد: می‌توان از فرصت ایام نوروز برای در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط و مدیریت بهتر این موضوع استفاده کرد.

منتظری در ادامه، استفاده از نتایج نظرسنجی‌های سازمان میراث فرهنگی را به‌عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط ضعف ضروری دانست و از فرمانداران خواست توجه ویژه‌ای به این داده‌ها داشته باشند.

وی در پایان با اعلام آمادگی برای هماهنگی با شهرداری‌ها جهت اجرای برنامه‌ها در سطح شهرستان‌ها، خواستار قرار گرفتن دستور کار ویژه کاهش تصادفات و زیباسازی ورودی شهرها و روستاها در جلسه آینده ستاد خدمات سفر استان شد