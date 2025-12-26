به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه، منوچهر حبیبی، بعد از ظهر جمعه در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های کلان‌شهر، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، ارتقای نشاط اجتماعی و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های شهری تأکید کرد.

وی در نخستین بازدید خود از پارک کوهستان، این مجموعه را یکی از ظرفیت‌های مهم در جهت ایجاد شادی و نشاط شهروندان دانست و گفت: با توجه به ارتباط مستقیم مردم با طبیعت، باید از امکانات موجود پارک به بهترین شکل استفاده شود.

استاندار کرمانشاه بر فعال‌سازی آبشارهای مصنوعی، انجام نظافت روزانه و امکان استفاده شهروندان از پارک در طول روز و شب تأکید کرد.

حبیبی در بازدید از شهربازی فانفار، یادآور شد که بازسازی این مجموعه قدیمی با پیشرفت مناسبی همراه است و تأکید شد تا پیش از پایان سال به بهره‌برداری برسد تا شهروندان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: دستگاه‌های نصب‌شده در این مجموعه در حال تست هستند و مشکل تأمین برق نیز برطرف شده است. با توجه به مشارکت بخش خصوصی، ضرورت دارد سرمایه‌گذار هرچه سریع‌تر حضور یابد تا مجموعه آماده بهره‌برداری شود.

استاندار کرمانشاه همچنین به برنامه‌ریزی برای احداث شهربازی اصلی شهر اشاره و اعلام کرد: فراخوان پروژه تهیه شده و جذب سرمایه‌گذار در حال پیگیری است تا عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

در بخش دیگری از بازدید، حبیبی وضعیت محله آقاجان را مورد بررسی قرار داد و گفت: با توجه به بافت قدیمی محله، بازگشایی مسیرهای جدید دسترسی و آماده‌سازی فضای سبز و ورزشی، ضروری است.

وی بر همکاری شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای طرح‌ها تأکید کرد تا شرایط زندگی ساکنان این محله بهبود یابد.

استاندار کرمانشاه، پروژه تقاطع میدان آزادگان را از کلیدی‌ترین پروژه‌های شهری معرفی کرد و خاطرنشان کرد: این تقاطع نقش مهمی در ساماندهی ترافیک جنوب غربی شهر دارد و طراحی مناسب، تملک اراضی و پیشرفت عملیات اجرایی آن از اولویت‌های مدیریت شهری است.

وی افزود: با تزریق منابع مالی، تلاش می‌شود عملیات اجرایی پروژه سریع‌تر انجام شده و در زمان مشخص به بهره‌برداری برسد.

حبیبی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های عوامل اجرایی و مدیریت شهری، بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد و یادآور شد که استفاده بهینه از ظرفیت‌های شهری، علاوه بر بهبود رفاه اجتماعی، تأثیر مستقیم بر پایداری اقتصادی و کاهش هزینه‌های شهری دارد.