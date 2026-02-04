به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله عبداللهی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین کمیتهها در ستاد تسهیلات زائرین، کمیته امداد و درمان است چراکه عملکرد مطلوب این کمیته میتواند از بروز بسیاری از نارضایتیها و حوادث ناگوار جلوگیری کند.
وی افزود: امسال با توجه به حجم بالای زائران و اهمیت ارائه خدمات درمانی بهموقع، تمهیدات ویژهای در حوزه امداد و درمان اندیشیده شده است تا مراجعهکنندگان در سریعترین زمان ممکن مورد بررسی و درمان قرار گیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با ارائه آمار مراجعهکنندگان به مراکز امدادی و درمانی گفت: در روز سهشنبه ۱۴ بهمن و تا ظهر چهارشنبه ۱۵ بهمن، مجموعاً پنج هزار و ۴۲۷ نفر به مراکز هلال احمر، چادرهای امدادی، اتوبوسهای سیار و درمانگاه شهدای غزه مراجعه کردهاند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۶۹ نفر به درمانگاه دارالشفاء ارجاع شدند و تنها ۹ نفر نیاز به انتقال به بیمارستانهای سطح شهر داشتهاند که این موضوع نشاندهنده مدیریت مناسب و کاهش فشار بر بیمارستانها است.
عبداللهی تصریح کرد: درمانگاه دارالشفاء با هماهنگی کامل و آمادهباش ویژه، نقش مؤثری در پوششدهی خدمات درمانی ایفا کرد و با حضور کادر مجرب و امکانات کامل توانست نیازهای زائران را در سطح گسترده پاسخ دهد.
وی گفت و افزود: ارائه خدمات درمانی مؤثر، نه تنها به تسهیل جریان مراسم نیمهشعبان کمک کرده، بلکه موجب آرامش زائران و جلوگیری از ایجاد هرگونه شلوغی و بحران احتمالی در مراکز درمانی شهری شده است.
رئیس کمیته امداد و درمان ستاد تسهیلات زائرین استان قم با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف اظهار کرد: همافزایی میان مراکز امدادی، درمانی و ستاد تسهیلات زائرین، به همراه حضور فعال و سازمانیافته کارکنان، نقش کلیدی در موفقیت این برنامه داشته است.
وی افزود: هماهنگی میان هلال احمر، درمانگاهها، اتوبوسهای درمانی و سایر مراکز خدماتی باعث شد تا ارائه خدمات به صورت مستمر و منظم انجام شود و نیازهای اورژانسی به سرعت پاسخ داده شود.
