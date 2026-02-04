رضا رحمانی چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان شاهیندژ با تبریک ایامالله دهه فجر و نیمه شعبان، با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاهها نسبت به سرمایهگذاری، افزود: هیچکس در آذربایجانغربی و کشور مخالف توسعه شهرستانها نیست و باید با ارادهای مشترک از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
وی همچنین یکی از مهمترین سرمایههای شاهیندژ را نیروی انسانی توانمند و متعهد دانسته و خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساختهای صنعتی و کارگاهی میتواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کند.
استاندار آذربایجانغربی به امنیت پایدار استان نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجانغربی بارها نشان داده که از امنترین مناطق کشور برای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای واگذاری اراضی دولتی به سرمایهگذاران وجود ندارد، اضافه کرد: حمایت از سرمایهگذاران، ارتباط مستقیم با آنان و استفاده از نیروهای بومی در واحدهای تولیدی از سیاستهای جدی مدیریت استان است.
وی با اشاره به اینکه شاهیندژ شهر بزرگان، انسانهای مستعد و شهدا بوده و شایسته بهترین شرایط برای رشد و پیشرفت است، افزود: نحوه جذب سرمایهگذار و رسیدگی به مشکلات مردم، از معیارهای اصلی ارزیابی مدیران بوده و رفع دغدغههای مردم باید در اولویت قرار گیرد.
نشست مشترک شورای اداری، معتمدین، فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران شهرستان شاهیندژ ظهر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران استانی در مجتمع فرهنگی حافظ برگزار شد.
در این نشست مسائل و ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی و سرمایهگذاری شهرستان شاهیندژ مورد بررسی قرار گرفته و فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران به بیان دغدغهها، پیشنهادات و موانع پیشروی توسعه منطقه پرداختند.
همچنین رؤسای ادارات گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و اقتصادی ارائه کرده و تصمیماتی در راستای تسریع در اجرای طرحها و رفع مشکلات موجود اتخاذ شد.
این نشست با هدف همافزایی، تقویت تعامل میان مسئولان و بخش خصوصی و شتاببخشی به روند توسعه همهجانبه شهرستان شاهیندژ برگزار شد.
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