انتخاب مردم در ساز و کار نظام اسلامی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های جمعه این هفته شهر اهرم عنوان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی فرمودند مردمِ همه دوران‌ها مخاطب بعثت هستند و در هر زمانی یک بعثتی وجود دارد و امروز هم خطاب پیامبر مبنی بر مبارزه با نفس درونی و انحراف بیرونی وجود دارد و رستاخیز مردم ایران اسلامی در بهمن ۵۷ و انقلاب اسلامی، لبیک و اجابت بعثت و دعوت پیامبر بود.

امام جمعه اهرم افزود: دعوت پیغمبر برای حضور در صراط مستقیم ولایت امروز هم وجود دارد و انقلاب اسلامی می‌تواند به عنوان الگویی برای لبیک ندای پیغمبر به دنیا معرفی شود.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند مصیبت غزه نشان دهنده بطلان نظم جهانی است و موجب رسوایی تمدن و فرهنگ غربی است. اگر تسلیحات آمریکایی نباشد رژیم صهیونیستی یک روز هم نمی‌تواند جنگ را ادامه دهد و همه مردم دنیا دیدند که نظام برده داری و آپارتاید در غرب چطور همه مردم را به بردگی حقیقی و مجازی گرفتار کرده است.

وی اضافه کرد: امروز مردم دنیا می‌بینند که نظم کنونی جهانی که بر محور کشتار مظلومان عالم بنا نهاده شده است و نزدیک به سی هزار زن و کودک و مردم بی دفاع غزه در این چهار ماه نماد رسوایی بزرگی برای فرهنگ غرب است.

وی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند: وظیفه دولت‌ها قطع کمک سیاسی، تسلیحاتی و کالاهای مصرفی رژیم صهیونیستی است و وظیفه ملت‌ها هم فشار به دولتها برای انجام و این وظیفه است.

پهلوزاده خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش که به مناسبت بیعت همافران در ۱۹ بهمن ۵۷ با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انجام شد فرمودند: وظیفه خواص؛ خنثی کردن تردید افکنی دشمن است. وظیفه خواص جامعه مثل رجل مؤمنی که در آیه ۲۲ سوره یاسین و آیات بعد آمده است که با صدای بلند و با صراحت ایمان خودش را اعلام می‌کند.

امام جمعه اهرم ادامه داد: خواص جامعه هم باید با صدای رسا اعلام کنند که به ولایت و صراط مستقیم الهی معتقدیم و دیگران را هم به این اعتقاد نجات دهنده هدایت کنند.

وی گفت: اگر خواص در جبهه حق هستند اعتبارشان به کسی است که در دفاع از آن یعنی ولایت نباید کوتاهی کنند و اگر خواص جامعه در جبهه نفاق و باطل هستند اعتبارشان از باطل است و مایه سرنگونی آنها خواهد شد کما اینکه بعضی از بزرگان از خواص در دوران انقلاب منحرف شدند.

وی بیان کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و حضور در انتخابات است و خداوند تبارک و تعالی در آیه ۶۳ سوره مبارکه نور می‌فرماید: «مؤمنان فقط آن کسانند که به خدا و پیغمبرش گرویده‌اند و چون با وی به کار عمومی باشند بر یک امری اجتماع کنند و بر یک امر اجتماعی متحد شوند، نروند و متفرق نشوند تا اینکه از او اجازه بگیرند.

پهلوزاده افزود: خداوند به پیامبر شاخص و معیار ایمان واقعی را معرفی می‌کند که مؤمن واقعی کسی است که در اجتماعات مسلمین بدون اذن ولی جامعه اقدام نکند.

وی گفت: اجتماع مردم ایران اسلامی بر کنار گذاشتن ظلمت و تاریکی طاغوت و شاهنشاهی که به امر امام جامعه بود بعد از ۴۵ سال هنوز مردم با اراده محکم در مسیر ولایت قرار دارند و در یوم الله ۲۲ بهمن امسال مردم با حضور پرشور خود، انقلاب دیگری رقم خواهند زد که دشمنان را ناامید خواهد کرد و مایه امید مؤمنین خواهد بود.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: همه آزادی خواهان دنیا اگر امروز می‌توانند در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی قد علم کنند و در هر کجا سیلی‌های محکمی به آمریکا و متحدان او بزنند فقط بخاطر انقلاب مردم ایران اسلامی و برکت خون شهدا و ولایتمداری شما مردم عزیز ایران اسلامی است.

وی عنوان داشت: چهل و پنجمین بهار آزادی و ایام الله دهه فجر را به شما مؤمنین تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و برای اینکه این انقلاب سالم بماند و مثل بهمن ۵۷ پرشور به مسیر ادامه دهد لازم است ما مردم در این انتخابات پیش رو پرشور و با بصیرت حضور پیدا کنیم

پهلو زاده تصریح کرد: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید تمام چیزهایی که بعد از انقلاب حاصل شد برای خاطر همان است که ملت، انقلاب را از خودش می‌دانست نه یک انقلابی که به دست شرق یا غرب و یا به دست حزبی از احزاب واقع شود، انقلابی بود که ملت انجام داد.

امام جمعه اهرم افزود: عرض می‌کنیم انتخاب مردم در ساز و کار نظام اسلامی مهم است و مردم هستند که برای آینده خود تصمیم می‌گیرند و قطعاً مردم، ترکیب جمهوری اسلامی را با انتخاب کاندیداهای انقلابی و ولایی و مردمی و خدمت گزاری صادق به اسلام و مسلمین، انتخاب خواهند کرد.