به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی امام جمعه سنقر و کلیایی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنقر، با دعوت خود و مردم به تقوای الهی، به تبیین معارف اخلاقی و اعتقادی برگرفته از نهج‌البلاغه، قرآن کریم و سیره اهل‌بیت (ع) پرداخت.

وی با استناد به ادامه خطبه ۸۳ نهج‌البلاغه اظهار داشت: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند عده‌ای مهلت طولانی یافتند، نعمت‌های زیبا در اختیارشان قرار گرفت و از کیفر گناهان بیم داده شدند تا شاید بیدار شوند، اما نه مهلت طولانی آن‌ها را متنبه کرد، نه نعمت‌های الهی وجدان خفته‌شان را بیدار ساخت و نه وعده عذاب و ثواب، آن‌ها را به اطاعت واداشت.

امام جمعه سنقر افزود: امیرالمؤمنین (ع) هشدار می‌دهند از گناهانی که انسان را به ورطه هلاکت می‌کشاند بپرهیزید، زیرا برخی پرتگاه‌ها چنان سقوط‌آفرینند که پس از آن «کار از کار می‌گذرد». باید از گناهانی که موجب خشم پروردگار می‌شوند دوری کرد و از سرنوشت صاحبان قدرت، مال، مکنت و فرزندان بسیار عبرت گرفت.

وی با اشاره به اشعار حکمت‌آمیز حافظ تصریح کرد: آنانی که روزی بر دنیا حکومت می‌کردند، امروز خاک شده‌اند و جام‌هایی که در دست ماست، روزی از سر پادشاهان و قدرتمندان ساخته شده است؛ این‌ها همه برای عبرت گرفتن انسان است.

حجت‌الاسلام رضایی با ورود به تفسیر سوره حمد بیان کرد: نخستین وظیفه بندگان، یاد مبدا آفرینش و نعمت‌های بی پایان الهی است. شناخت خداوند از مسیر نعمت‌ها صورت می‌گیرد و انسان به طور فطری در برابر نعمت، میل به شکر منعم دارد.

وی تفاوت مفاهیم حمد، شکر و مدح را تشریح کرد و گفت: حمد و مدح با زبان است، اما شکر هم با زبان و هم با عمل و رفتار است. مقابل شکر، کفران نعمت است و قرآن می‌فرماید مردم یا شاکرند یا کفور. حمد غالباً ویژه خداوند است، زیرا همه خوبی‌ها در عالم به او بازمی‌گردد.

امام جمعه سنقر تأکید کرد: اگر معلم تعلیم می‌دهد، طبیب درمان می‌کند، کشاورز و نانوا رزق می‌رسانند، منشأ همه این‌ها خداوند است؛ بنابراین «الحمدلله» یعنی همه ستایش‌ها مخصوص خداوندی است که سرچشمه همه کمالات است.

وی با اشاره به آیه «الحمدلله رب العالمین» افزود: این آیه خط بطلانی بر همه رب‌های جعلی تاریخ کشید؛ رب‌هایی که انسان‌ها ساخته بودند یا حتی برخی انسان‌ها را رب خود می‌پنداشتند. ربوبیت خدا یعنی او هم مالک عالم است و هم پرورش‌دهنده و مربی آن، با رحمت، حلم و پرده‌پوشی.

خطیب جمعه سنقر در ادامه، با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) خطاب به صاحبان عقل گفت: آیا راه فرار، پناهگاه یا بازگشتی از مرگ وجود دارد؟ نه گریزگاهی هست و نه قلعه‌ای که انسان را از مرگ برهاند. پایان همه انسان‌ها مرگ است؛ دیر یا زود.

وی ابراز امیدواری کرد لحظه مرگ، امیرالمؤمنین (ع) و اهل‌بیت (ع) بر بالین مؤمنان حاضر باشند.

نقش علامه مصباح در جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام رضایی با گرامیداشت سالروز رحلت علامه مصباح یزدی گفت: این اندیشمند دینی نقشی بی‌بدیل در تقویت فکری و معنوی حزب‌الله لبنان و جبهه مقاومت داشت. به درخواست حزب‌الله و با پیشنهاد شهید قاسم سلیمانی، ایشان به لبنان سفر کرد و مبانی اعتقادی و فکری مقاومت را تبیین نمود.

وی تأکید کرد: از نگاه علامه مصباح، ولایت فقیه صرفاً یک اصل سیاسی نبود، بلکه حقیقتی ریشه‌دار در دین و شرط سیر و سلوک معنوی و مبارزه در راه خداست.

امام جمعه سنقر با اشاره به آغاز ایام‌البیض گفت: اعتکاف عبادتی جامع و اسرارآمیز است که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. ایمان، علم و معنویت تدریجی به دست می‌آید و اعتکاف فرصتی طلایی برای سبک‌بال شدن و نجات است.

تجلیل از شهید سلیمانی و تحلیل شرایط کشور

وی با اشاره به سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: شهید سلیمانی نماد دوگانه‌زدایی، جمع میدان و دیپلماسی و پیوند قاطعیت و مهر بود. نقش او در نابودی داعش، مانع تحقق توطئه‌های بزرگ علیه ایران شد.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به اعتراضات اخیر برخی بازاریان گفت: دشمن همواره در کمین بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و ایجاد فتنه است، اما ملت ایران به برکت ایمان، بصیرت و عنایت الهی، از این آزمون‌ها نیز سربلند بیرون خواهد آمد.

امام جمعه سنقر در پایان، پرتاب همزمان سه ماهواره را نماد اقتدار علمی ایران دانست و گفت: این اقدام صرفاً فنی نیست، بلکه پیام روشنی از پیشرفت، امیدآفرینی داخلی و اعتبارسازی علمی در سطح بین‌المللی است و نشان می‌دهد ایران سنگرهای علم و فناوری را یکی پس از دیگری فتح کرده است.