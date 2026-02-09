سقف قیمت برق باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، یزدان رضایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو، با اشاره به برگزاری جلسه هیأت تنظیم بازار برق ایران گفت: این جلسه در تاریخ ۸ دیماه ۱۴۰۴ و با حضور نمایندگان و مدیران عامل شرکتهای بزرگ تولیدکننده برق کشور برگزار شد و مسائل و دغدغههای فعالان بخش تولید بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این نشست به درخواست کتبی محمد ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت آرین مهتاب گستر و به نمایندگی از جمعی از تولیدکنندگان برق کشور برگزار شد و مدیران ارشد شرکتهای بزرگ این حوزه از جمله گروه مپنا، شرکت مپنا، هلدینگهای انرژی غدیر و صبا، شرکت فراب و سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در آن حضور داشتند. این جلسه بیش از دو ساعت به طول انجامید و فرصتی برای تبادل نظر مستقیم میان تولیدکنندگان و اعضای هیأت تنظیم بازار برق فراهم کرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو با تأکید بر اهمیت پوشش هزینههای تولید در صنعت برق تصریح کرد: تأمین هزینههای تولید و ایجاد درآمد پایدار برای سرمایهگذاری مجدد، یکی از شاخصهای کلیدی در هر بازار اقتصادی است و این موضوع در کالایی راهبردی مانند برق از اهمیت دوچندان برخوردار است.
رضایی ادامه داد: هیأت تنظیم بازار برق در دوره جدید فعالیت خود، طی کمتر از چهار ماه، دو مرتبه سقف قیمت انرژی در بازار عمدهفروشی برق را بهروزرسانی و ابلاغ کرده است؛ با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان همچنان با چالشهایی در پوشش هزینههای خود مواجه هستند که این موضوع در جلسه بهصورت شفاف مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: این نشست با هدف بررسی دقیقتر این دغدغهها و در آستانه تصمیمگیری هیأت تنظیم بازار برای تعیین سقف جدید قیمت برق برگزار شد تا ملاحظات حوزه تولید با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد و تصمیمات بهگونهای اتخاذ شود که ضمن کاهش نگرانی تولیدکنندگان، پایداری کل زنجیره صنعت برق حفظ شود و در نهایت مصرفکنندگان نیز از برق ایمن، مطمئن و پایدار بهرهمند شوند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به محورهای مطرحشده از سوی نمایندگان تولیدکنندگان گفت: بخش عمده مباحث مطرحشده به مدل تعیین سقف قیمت بازار برق و نرخ پایه بهای آمادگی مربوط بود و پیشنهادهایی نیز برای بهروزرسانی این مدلها متناسب با شرایط اقتصادی فعلی ارائه شد.
رضایی در پایان اظهار کرد: اعضای هیأت تنظیم بازار برق ضمن استقبال از برگزاری چنین جلساتی، مبانی نظری مدل تعیین سقف قیمت بازار را تشریح کردند و با تأکید بر نقش حاکمیتی این هیأت در اتخاذ تصمیمات چندوجهی، اطمینان دادند که تمامی نظرات و پیشنهادهای مطرحشده در جلسه با دقت بررسی و در فرآیند تصمیمگیری نهایی لحاظ خواهد شد.
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