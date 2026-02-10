به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح ۵۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان نکا، با اشاره به افتتاح هم‌زمان پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور، گفت: این افتتاح‌ها بیانگر همدلی، همراهی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در سطح ملی است.

وی با بیان اینکه استان مازندران به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌هاست، افزود: امروز با دستور رئیس‌جمهور، حدود ۱۶۰ کیلومتر از محورهای راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان مازندران به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت حوزه مسکن به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت، تصریح کرد: همسو با سیاست‌های دولت و تأکیدات مقام معظم رهبری، امروز ۶ هزار و ۳۳۹ واحد مسکونی در استان مازندران افتتاح شد که گام مؤثری در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.

نبییان با اشاره به اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: در این راستا، ۱۵۰ قطعه زمین در استان به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد که اقدامی مهم در حمایت از خانواده و افزایش جمعیت به شمار می‌رود.

وی همچنین به بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف عمرانی در استان اشاره کرد و گفت: افتتاح پل‌ها و زیرگذرهای متعدد، بهره‌برداری از سه کیلومتر محور ساری–تاکام، پروژه‌های توسعه‌ای بندر امیرآباد مازندران و چهار پروژه حوزه هواشناسی از دیگر برنامه‌های مهم امروز در استان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی شهرک مسکونی ۱۵ هزار واحدی در مازندران به‌عنوان یکی از اقدامات شاخص یاد کرد و افزود: اجرای این پروژه نقش بسزایی در پاسخ‌گویی به نیاز مسکن در استان خواهد داشت.