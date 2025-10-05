  1. استانها
نبییان:واگذاری زمین به جوانان و افتتاح ۱۱۴۸ واحد مسکن روستایی درگلستان

گرگان-معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح از هزار و ۱۴۸ واحد مسکن روستایی و واگذاری بیش از ۱۱ هزار قطعه زمین به جوانان گلستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی در روستای کلا جان‌سادات شهرستان گرگان، همزمان با روز ملی روستا و عشایر، اظهار کرد: در سراسر کشور ۲ هزار و ۹۳۴ واحد مسکن روستایی افتتاح می‌شود که سهم استان گلستان هزار و ۱۴۸ واحد است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای حمایت از خانواده‌ها و جوانی جمعیت، از واگذاری ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط خبر داد و گفت: تأمین زمین برای جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت چهاردهم و ریاست جمهوری بوده که خوشبختانه طی چهار ماه گذشته به مرحله اجرا رسیده است.

نبییان افزود: با اجرای این برنامه، بخشی از نیازهای مسکنی جوانان تأمین خواهد شد و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی این مطالبه مهم باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تحویل واحدهای مسکونی مشروط به آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها از جمله جوی، جدول، آسفالت و سایر خدمات خواهد بود تا کیفیت زندگی ساکنان تضمین شود.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساخت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کنار پروژه‌های مسکونی، ساخت ۱۶ مسجد، ۱۸ مدرسه و پنج کلانتری در دستور کار است که به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با یادآوری همزمانی این مراسم با روز نیروی انتظامی، از حضور خانواده معظم شهید نوباغی در این آیین خبر داد و گفت: زمین مسکونی این خانواده شهید نیز در این مراسم به آن‌ها واگذارمی شود.

