نبییان:واگذاری زمین به جوانان و افتتاح ۱۱۴۸ واحد مسکن روستایی درگلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی در روستای کلا جانسادات شهرستان گرگان، همزمان با روز ملی روستا و عشایر، اظهار کرد: در سراسر کشور ۲ هزار و ۹۳۴ واحد مسکن روستایی افتتاح میشود که سهم استان گلستان هزار و ۱۴۸ واحد است.
وی با اشاره به سیاستهای دولت برای حمایت از خانوادهها و جوانی جمعیت، از واگذاری ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط خبر داد و گفت: تأمین زمین برای جوانان یکی از دغدغههای اصلی دولت چهاردهم و ریاست جمهوری بوده که خوشبختانه طی چهار ماه گذشته به مرحله اجرا رسیده است.
نبییان افزود: با اجرای این برنامه، بخشی از نیازهای مسکنی جوانان تأمین خواهد شد و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی این مطالبه مهم باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تحویل واحدهای مسکونی مشروط به آمادهسازی کامل زیرساختها از جمله جوی، جدول، آسفالت و سایر خدمات خواهد بود تا کیفیت زندگی ساکنان تضمین شود.
وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساختهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کنار پروژههای مسکونی، ساخت ۱۶ مسجد، ۱۸ مدرسه و پنج کلانتری در دستور کار است که به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با یادآوری همزمانی این مراسم با روز نیروی انتظامی، از حضور خانواده معظم شهید نوباغی در این آیین خبر داد و گفت: زمین مسکونی این خانواده شهید نیز در این مراسم به آنها واگذارمی شود.
