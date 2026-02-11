https://mehrnews.com/x3bmV2 ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶ کد مطلب 6746565 استانها فارس استانها فارس ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶ حضور گسترده مردم نورآباد ممسنی در راهپیمایی ۲۲ بهمن نورآباد- مردم نورآباد ممسنی با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ، اقتدار و عزت ایرانی را به نمایش گذاشتند. دریافت 22 MB کد مطلب 6746565 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۲۲ بهمن در شیراز سردار وحیدی : ملت ایران اجازه تسلط بیگانگان بر کشور را نخواهد داد قدردانی نماینده ولیفقیه در فارس از حماسهآفرینی مردم در ۲۲ بهمن دهه هشتادی ها و نودیهای پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شیراز مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ازحضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن قدردانی کرد خروش مردم شیراز در ۲۲ بهمن؛ جلوهای باشکوه از وحدت و صلابت راهپیمایی ۲۲ بهمن در شیراز برچسبها شهر ممسنی راهپیمایی 22 بهمن 22 بهمن فارس
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