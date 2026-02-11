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۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

حضور گسترده مردم نورآباد ممسنی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور گسترده مردم نورآباد ممسنی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

نورآباد- مردم نورآباد ممسنی با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ، اقتدار و عزت ایرانی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6746565

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