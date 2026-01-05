نیاکان: ۶۸ مؤسسه درمانی جدید به فارس اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان، عصر دوشنبه با تاکید بر حمایت از کارآفرینی و توسعه اشتغال در بخش سلامت، گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های بی‌شمار در حوزه سلامت فارس، بستر ایجاد اشتغال و کارآفرینی در این حوزه فراهم است.

وی با اشاره به اینکه توسعه اشتغال در بخش سلامت، در چارچوب قانون و مقررات و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال انجام است، افزود: صدور پروانه‌های بهره‌برداری این موسسه‌ها در اداره ارزیابی و صدور پروانه‌های معاونت درمان انجام می‌شود.

تمدید ۱۹۰ پروانه مؤسسه درمانی، صدور موافقت اصولی با ۱۷۶ مؤسسه جدید، افزایش بخش و تجهیزات سرمایه‌ای و بررسی ۴۷۵ نقشه فضای فیزیکی مؤسسات درمانی، بخش دیگری از عملکرد اداره ارزیابی و صدور پروانه‌های معاونت درمان از ابتدای سال جاری تاکنون بود که نیاکان به آن اشاره کرد.

وی بیان کرد: تمامی فرآیندهای مرتبط با صدور، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری و فرآیندهای مربوط به تغییرات مؤسسات تنها از طریق سامانه «صدور پروانه‌ها و مدیریت اطلاعات مؤسسات» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود،.

نیاکان افزود: علاوه بر موافقت اصولی و صدور پروانه بهره‌برداری، تمامی فرایندهای مؤسسات پزشکی پروانه‌دار از جمله درخواست بهره‌برداری، تغییر مسؤول فنی و مؤسس، ابطال پروانه مؤسسه، تعطیلی موقت مؤسسه، تغییر نشانی و کارکنان، تمدید پروانه بهره‌برداری، مسئول فنی و درخواست بهره‌برداری بخش جدید، تنها با سامانه یاد شده انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه این سامانه ابزار نظارتی مهمی بر شیوه صدور پروانه‌های بهره‌برداری و عملکرد کمیسیون ماده ۲۰ به عنوان نهاد قانونی مستقر در دانشگاه است، عنوان کرد: نظارت، ابزاری قدرتمند در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش وقایع ناخواسته در امور درمانی است.

وی در پایان بیان کرد: با توجه به پراکندگی جمعیتی در استان و نیاز مردم به دریافت خدمات پزشکی، توسعه ارائه خدمات درمانی در تمامی ابعاد لازم به ویژه تجهیزات پزشکی در سراسر استان در دستور کار مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار دارد.