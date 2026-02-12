به گزارش خبرنگار مهر، چهار تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های انرژی، گردشگری و صنعت طیور میان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان با حضور رییس جمهور امضا شد.

در اولین تفاهم‌نامه، شرکت کانسار خزر با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، احداث نیروگاه گازی ۱۹.۲ مگاواتی، نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی و مجموعه ورزشی چندمنظوره در شهرستان‌های آق‌قلا و گرگان برای ۲۲۰ نفر اشتغال‌زایی می‌کند.

در دومین تفاهم نامه، شرکت آلادشت در شهرستان گنبدکاووس و بخش اینچه‌برون، مجموعه گردشگری با سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومان احداث می کند که این پروژه با ظرفیت ۱۵۰ تخت و اشتغال‌زایی برای ۹۰۰ نفر، به دلیل هم‌جوار با منطقه آزاد اینچه‌برون، نقش مهمی در توسعه شرق استان دارد.

در سومین تفاهم‌نامه، احداث نیروگاه گازی ۲۵ مگاواتی توسط شرکت آسیا انرژی صحرا به امضا رسید که این طرح با سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومان و ظرفیت تولید ۱۲۰ میلیون کیلووات ساعت برق در سال، در شهرستان گرگان اجرایی خواهد شد.

در چهارمین تفاهم‌نامه شرکت کاسپین طلایی چیک‌های گلستان بود با سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، احداث مجتمع مرغ تخمگذار با ظرفیت ۱۲۰ هزار قطعه، جوجه‌کشی با ظرفیت هفت میلیون قطعه و نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی برای ۹۷۷ نفراشتغالزایی می کند.