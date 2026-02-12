به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌جمهور صبح پنجشنبه و در آغاز برنامه‌های سفر استانی به گلستان، با حضور در گلزار شهدای گرگان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را گرامی داشت.

در این مراسم که با همراهی استاندار گلستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، رئیس‌جمهور با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

حضور در گلزار شهدا به عنوان نخستین برنامه سفر، نمادی از پایبندی دولت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر تداوم راه شهدا عنوان شده است.

رئیس‌جمهور در ادامه سفر خود به گلستان، در نشست‌های تخصصی شرکت خواهد کرد.