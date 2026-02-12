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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

افتتاح ۴۲۵۴ واحد مسکونی و ۲۰۰ پروژه راهی در گلستان با دستور رئیس‌جمهور

افتتاح ۴۲۵۴ واحد مسکونی و ۲۰۰ پروژه راهی در گلستان با دستور رئیس‌جمهور

گرگان-در آیینی با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور، چهار هزار ۲۵۴ واحد مسکونی و ۲۰۰ پروژه راهی در گلستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های راه و مسکن استان گلستان صبح پنجشنبه با حضور ویدئوکنفرانسی ریاست جمهوری و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در محل پروژه برگزار شد.

در این مراسم که با هدف توسعه زیرساخت‌های استان انجام شد، مجموعاً چهار هزار و ۲۵۴ واحد مسکونی شهری و روستایی به بهره‌برداری رسید.

همچنین همزمان با این اقدام، ۲۰۰ پروژه در حوزه توسعه، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گلستان افتتاح شد.

مسئولان این پروژه‌ها را گامی مهم در راستای ارتقای شاخص‌های مسکن، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی تردد در راه‌های استان دانستند.

کد مطلب 6747072

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