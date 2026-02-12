روسیه: نیروهای خارجی دنبال ایجاد نارضایتی در کوبا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: نیروهای خارجی با امید به برانگیختن نارضایتی عمومی، به دنبال تشدید بحران انرژی در کوبا هستند.
وی با بیان اینکه اوضاع در کوبا بسیار وخیم است، تصریح کرد: وزارت امور خارجه و سفارت روسیه در هاوانا در تماس نزدیک و مداوم با مقامات محلی هستند.
این دیپلمات روس درباره روابط با فرانسه نیز گفت: روسیه هرگز از تماسهای سطح عالی با فرانسه امتناع نکردهاست. در مورد نیت واقعی پاریس برای از سرگیری گفتوگو با مسکو خیالپردازی نمیکنیم.
زاخارووا تصریح کرد: تمایل امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه برای از سرگیری گفتوگو با مسکو ناشی از تلاش او برای ورود به روند مذاکرات اوکراین است.
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