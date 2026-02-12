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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

روسیه: نیروهای خارجی دنبال ایجاد نارضایتی در کوبا هستند

روسیه: نیروهای خارجی دنبال ایجاد نارضایتی در کوبا هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت هدف نیروهای خارجی از ایجاد بحران انرژی در کوبا ایجاد نارضایتی عمومی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: نیروهای خارجی با امید به برانگیختن نارضایتی عمومی، به دنبال تشدید بحران انرژی در کوبا هستند.

وی با بیان اینکه اوضاع در کوبا بسیار وخیم است، تصریح کرد: وزارت امور خارجه و سفارت روسیه در هاوانا در تماس نزدیک و مداوم با مقامات محلی هستند.

این دیپلمات روس درباره روابط با فرانسه نیز گفت: روسیه هرگز از تماس‌های سطح عالی با فرانسه امتناع نکرده‌است. در مورد نیت واقعی پاریس برای از سرگیری گفت‌وگو با مسکو خیال‌پردازی نمی‌کنیم.

زاخارووا تصریح کرد: تمایل امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه برای از سرگیری گفت‌وگو با مسکو ناشی از تلاش او برای ورود به روند مذاکرات اوکراین است.

کد مطلب 6747366

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