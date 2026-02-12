به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مسابقه طراحی لباس ایرانی‌اسلامی «از ایده تا اجرا» منتشر شد. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با هدف حمایت از طراحی‌های خلاقانه و مبتنی بر فرهنگ ایرانی‌اسلامی، مسابقه «از ایده تا اجرا» را همزمان با سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار می‌کند.

اهداف این رویداد ترویج خلاقیت در طراحی پوشاک عفیفانه مناسب اجتماع، ارتقای سطح مد و پوشاک ایرانی–اسلامی، و شناسایی استعدادهای نو است. شرکت برای همه فعالان حوزه مد و لباس از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، طراحان، مزون‌داران و... آزاد است. همچنین شرکت به‌صورت گروه‌های سه‌نفره (طراح، مدل‌ساز، خیاط) الزامی است.

در این فراخوان ویژگی آثار، لباس عفیفانه مناسب اجتماع، منطبق با فرهنگ ایرانی‌اسلامی، و دارای خلاقیت و قابلیت تولید عنوان شده است. مهلت ثبت‌نام تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ و از طریق پیام رسان بله تعیین شده است.