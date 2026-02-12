به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در پیامی تلویزیونی، اجتماع عظیم و میلیونی مردم در روز ۲۲ بهمن را مایه سربلندی و افزایش قدرت و عزت جمهوری اسلامی و موجب یأس دشمنان از تسلیم ملت ایران خواندند و با تشکر از آحاد شرکتکنندگان در این حرکت بزرگ، همگان را به حفظ انسجامِ ارزشمند ملی فراخواندند.
حضرت آیتالله خامنهای در این پیام خطاب به ملت عزیز ایران گفتند: در روز ۲۲ بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید؛ ایران را سربلند کردید، همچون همیشه با پشتیبانی از جمهوری اسلامی بر قدرت آن افزودید و دشمنانی که در اظهارات و برنامهریزیهای خود در پی تسلیم ملت ایران بودند، مأیوس شدند.
رهبر انقلاب اسلامی اجر این حرکت عظیم را عزت و اقتدار بیشتر و استقلال کاملتر ایران خواندند و افزودند: همگی سعی کنیم این اتصال و انسجام ملی را که بسیار با ارزش و قیمتی است حفظ کنیم.
ایشان با تجلیل از حضور ملت در خیابانها و تکرار یک حرف و شعار واحد و به رخ کشیدن هویت و شخصیت خود به دشمنان، خاطرنشان کردند: از همه ملت ایران تشکر و درود فراوان خود را به یکایک حاضران در این اجتماع عظیم و میلیونی در سراسر کشور تقدیم میکنم.
رهبر انقلاب در پیامی خطاب به ملت ایران؛
روز ۲۲ بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید؛ ایران را سربلند کردید
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به ملت عزیز ایران گفتند: در روز ۲۲ بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید؛ ایران را سربلند و دشمن را مأیوس کردید.
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در پیامی تلویزیونی، اجتماع عظیم و میلیونی مردم در روز ۲۲ بهمن را مایه سربلندی و افزایش قدرت و عزت جمهوری اسلامی و موجب یأس دشمنان از تسلیم ملت ایران خواندند و با تشکر از آحاد شرکتکنندگان در این حرکت بزرگ، همگان را به حفظ انسجامِ ارزشمند ملی فراخواندند.
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