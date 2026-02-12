به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در پیامی تلویزیونی، اجتماع عظیم و میلیونی مردم در روز ۲۲ بهمن را مایه سربلندی و افزایش قدرت و عزت جمهوری اسلامی و موجب یأس دشمنان از تسلیم ملت ایران خواندند و با تشکر از آحاد شرکت‌کنندگان در این حرکت بزرگ، همگان را به حفظ انسجامِ ارزشمند ملی فراخواندند.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام خطاب به ملت عزیز ایران گفتند: در روز ۲۲ بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید؛ ایران را سربلند کردید، همچون همیشه با پشتیبانی از جمهوری اسلامی بر قدرت آن افزودید و دشمنانی که در اظهارات و برنامه‌ریزی‌های خود در پی تسلیم ملت ایران بودند، مأیوس شدند.



رهبر انقلاب اسلامی اجر این حرکت عظیم را عزت و اقتدار بیشتر و استقلال کامل‌تر ایران خواندند و افزودند: همگی سعی کنیم این اتصال و انسجام ملی را که بسیار با ارزش و قیمتی است حفظ کنیم.



ایشان با تجلیل از حضور ملت در خیابان‌ها و تکرار یک حرف و شعار واحد و به رخ کشیدن هویت و شخصیت خود به دشمنان، خاطرنشان کردند: از همه ملت ایران تشکر و درود فراوان خود را به یکایک حاضران در این اجتماع عظیم و میلیونی در سراسر کشور تقدیم می‌کنم.