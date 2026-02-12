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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

خروج سایپا از پرونده بازیکن غیرمجاز در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

خروج سایپا از پرونده بازیکن غیرمجاز در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

باشگاه سایپا تهران نسبت به استفاده از بازیکن غیرمجاز در لیگ دسته اول فوتبال کشور تبرئه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی اعلام شد که به شرح زیر است:

در خصوص شکایت باشگاه صنعت نفت آبادان علیه باشگاه سایپا مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای سید محمد ستاری در مسابقه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۶ از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور به این شرح که نامبرده با فسخ غیر قانونی در باشگاه طرف شکایت عضویت دارد و غیر مجاز محسوب میشود با توجه به مجموع اواق و محتویات پرونده و با عنایت به نظریه کارشناسی سازمان لیگ به شماره ۱۴۰۴۲۱۰۶۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ مبنی بر فسخ قرارداد در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ و دفاعیات مقرون به واقع باشگاه طرف شکایت به جهت عدم احراز تخلف از سوی بازیکن و باشگاه طرف شکایت به استناد مواد ۶۱ و ۹۵ از مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۷ رای برائت صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف مهلت ۷ روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته محترم استیناف میباشد.

در خصوص تخلف آقای وحید حمدی‌نژاد، مربی تیم نیروی زمینی، مبنی بر رفتار غیرورزشی و ورود به زمین مسابقه، با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه و مستند به ماده ۵۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی تخلف انتسابی را محرز دانسته و نامبرده را به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم که به مدت شش ماه تعلیق می‌گردد و نیز پرداخت مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی و قابل اجرا می‌باشد.

در خصوص تخلف آقای عرفان خلیل‌پور، مدیر تیم نیروی زمینی، مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه، با توجه به گزارش داور و مستند به ماده ۵۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد. لذا نامبرده به یک جلسه محرومیت و اجرای جلسه محرومیت تعلیقی موضوع دادنامه شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ و نیز پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

در خصوص تخلف آقای داریوش اسفندیار، مربی تیم پالایش نفت بندرعباس، مبنی بر رفتار غیرورزشی با ترک آگاهانه محوطه فنی، با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه و مستند به ماده ۶۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلف انتسابی محرز شناخته شد. لذا نامبرده به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم که به مدت شش ماه تعلیق می‌گردد و نیز پرداخت مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

در خصوص تخلف تیم سایپا مبنی بر سوء رفتار تیمی، با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه و مستند به ماده ۵۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد. لذا باشگاه مذکور به پرداخت مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. رأی صادره قطعی و قابل اجرا می‌باشد.

کد مطلب 6747171

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