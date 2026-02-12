خروج سایپا از پرونده بازیکن غیرمجاز در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی اعلام شد که به شرح زیر است:

در خصوص شکایت باشگاه صنعت نفت آبادان علیه باشگاه سایپا مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای سید محمد ستاری در مسابقه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۶ از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور به این شرح که نامبرده با فسخ غیر قانونی در باشگاه طرف شکایت عضویت دارد و غیر مجاز محسوب میشود با توجه به مجموع اواق و محتویات پرونده و با عنایت به نظریه کارشناسی سازمان لیگ به شماره ۱۴۰۴۲۱۰۶۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ مبنی بر فسخ قرارداد در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ و دفاعیات مقرون به واقع باشگاه طرف شکایت به جهت عدم احراز تخلف از سوی بازیکن و باشگاه طرف شکایت به استناد مواد ۶۱ و ۹۵ از مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۷ رای برائت صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف مهلت ۷ روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته محترم استیناف میباشد.

در خصوص تخلف آقای وحید حمدی‌نژاد، مربی تیم نیروی زمینی، مبنی بر رفتار غیرورزشی و ورود به زمین مسابقه، با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه و مستند به ماده ۵۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی تخلف انتسابی را محرز دانسته و نامبرده را به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم که به مدت شش ماه تعلیق می‌گردد و نیز پرداخت مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی و قابل اجرا می‌باشد.

در خصوص تخلف آقای عرفان خلیل‌پور، مدیر تیم نیروی زمینی، مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه، با توجه به گزارش داور و مستند به ماده ۵۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد. لذا نامبرده به یک جلسه محرومیت و اجرای جلسه محرومیت تعلیقی موضوع دادنامه شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ و نیز پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

در خصوص تخلف آقای داریوش اسفندیار، مربی تیم پالایش نفت بندرعباس، مبنی بر رفتار غیرورزشی با ترک آگاهانه محوطه فنی، با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه و مستند به ماده ۶۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلف انتسابی محرز شناخته شد. لذا نامبرده به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم که به مدت شش ماه تعلیق می‌گردد و نیز پرداخت مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

در خصوص تخلف تیم سایپا مبنی بر سوء رفتار تیمی، با توجه به گزارش مقام رسمی مسابقه و مستند به ماده ۵۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد. لذا باشگاه مذکور به پرداخت مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. رأی صادره قطعی و قابل اجرا می‌باشد.