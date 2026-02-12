  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

اورژانس هوایی جان یک بیمار تصادفی در بستک هرمزگان را نجات داد

اورژانس هوایی جان یک بیمار تصادفی در بستک هرمزگان را نجات داد

بستک-مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک در استان هرمزگان گفت: یک بیمار که براثر تصادف به شدت مصدوم شده بود به وسیله بالگرد اورژانس هوایی به بندرعباس منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدان فیروزی، مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک گفت: یک بیمار که براثر تصادف به شدت مصدوم شده بود به وسیله بالگرد اورژانس هوایی به بندرعباس منتقل شد.

وی افزود:این فرد حادثه دیده یک مرد ۷۴ ساله بود که بر اثر تصادف دچار شکستگی مهره‌های گردنی C۱ و C۲ شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان فارابی بستک و هماهنگی با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، توسط بالگرد اورژانس هوایی بستک به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام شد.

وی با بیان اینکه بالگردهای اورژانس هوایی برای انجام پروازهای نجات و انتقال بیماران به کار گرفته می‌شود، افزود: با توجه به حساسیت بالای آسیب‌های گردنی و لزوم دریافت خدمات تخصصی‌تر، انتقال هوایی بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن با استفاده از بالگرد انجام گرفت.

مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک تأکید کرد: اورژانس هوایی نقش مهمی در افزایش شانس درمان موفق بیماران دچار آسیب‌های شدید و کاهش خطرات ناشی از انتقال زمینی ایفا می‌کند.

فیروزی یادآور شد: سرعت عمل تمامی واحدهای عملیاتی اورژانس اعم از مرکز پیام، EOC و تیم پزشکی و پروازی اورژانس هوایی به خاطر این عملیات قابل توجه بوده است.

کد مطلب 6747468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها