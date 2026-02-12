اورژانس هوایی جان یک بیمار تصادفی در بستک هرمزگان را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدان فیروزی، مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک گفت: یک بیمار که براثر تصادف به شدت مصدوم شده بود به وسیله بالگرد اورژانس هوایی به بندرعباس منتقل شد.
وی افزود:این فرد حادثه دیده یک مرد ۷۴ ساله بود که بر اثر تصادف دچار شکستگی مهرههای گردنی C۱ و C۲ شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان فارابی بستک و هماهنگی با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، توسط بالگرد اورژانس هوایی بستک به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اعزام شد.
وی با بیان اینکه بالگردهای اورژانس هوایی برای انجام پروازهای نجات و انتقال بیماران به کار گرفته میشود، افزود: با توجه به حساسیت بالای آسیبهای گردنی و لزوم دریافت خدمات تخصصیتر، انتقال هوایی بیمار در کوتاهترین زمان ممکن با استفاده از بالگرد انجام گرفت.
مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک تأکید کرد: اورژانس هوایی نقش مهمی در افزایش شانس درمان موفق بیماران دچار آسیبهای شدید و کاهش خطرات ناشی از انتقال زمینی ایفا میکند.
فیروزی یادآور شد: سرعت عمل تمامی واحدهای عملیاتی اورژانس اعم از مرکز پیام، EOC و تیم پزشکی و پروازی اورژانس هوایی به خاطر این عملیات قابل توجه بوده است.
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