به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر استاندار کرمانشاه به بخش مرزی باینگان، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه با همراهی فرماندار پاوه از پروژه مدرسه ۹ کلاسه در حال احداث شهر بانهوره بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرایی این طرح آموزشی قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه در این بازدید با بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه که بیش از ۸۰ درصد اعلام شد، بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات اجرایی این مدرسه تأکید کرد و دستورات لازم را برای رفع موانع احتمالی و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این فضای آموزشی صادر کرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق مرزی و کمتر برخوردار، اظهار داشت: تقویت فضاهای آموزشی و افزایش سرانه آموزشی از اولویتهای مدیریت ارشد استان است و باید زمینه تحصیل دانشآموزان در محیطی مناسب و استاندارد فراهم شود.
حبیبی همچنین با اشاره به نیاز آموزشی شهر بانهوره تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده و در راستای افزایش سرانه فضای آموزشی این منطقه، عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه شهر بانهوره نیز بهزودی آغاز خواهد شد تا پاسخگوی نیازهای جمعیتی و آموزشی این شهر باشد.
استاندار کرمانشاه در ادامه این بازدید بر هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط برای تأمین اعتبارات و تسریع در روند تکمیل پروژههای آموزشی تأکید کرد و افزود: توسعه متوازن زیرساختهای آموزشی در همه نقاط استان به ویژه مناطق مرزی با جدیت دنبال میشود.
