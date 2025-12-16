تردد در محورهای کوهستانی زنجان با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تردد در محورهای کوهستانی استان به دلیل شرایط جوی حاکم، تنها با همراه داشتن زنجیر چرخ امکانپذیر است و رانندگان باید با رعایت کامل نکات ایمنی در این مسیرها تردد کنند.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان به صورت روان در جریان بوده و مشکل خاصی از نظر حجم ترافیک گزارش نشده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان، با اشاره به وضعیت جوی حاکم بر منطقه گفت: بارش برف در محورهای کوهستانی استان ادامه دارد و نیروهای راهداری بهصورت مستمر در حال انجام عملیات برفروبی و نمکپاشی هستند تا ایمنی تردد حفظ شود.
محمدی تأکید کرد: در حال حاضر هیچگونه انسدادی در محورهای شریانی و غیرشریانی استان گزارش نشده و تمامی راهها باز و قابل تردد هستند.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند و بهویژه در مسیرهای کوهستانی، تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.
محمدی افزود: رانندگان قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جادههای استان و کشور به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir ی ا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند.
