تردد در محور دندی- تخت سلیمان با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تردد در محور دندی- تخت سلیمان فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است، گفت: در سایر محورهای کوهستانی استان نیز با توجه به شرایط جوی حاکم، همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی بوده و رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت نکات ایمنی تردد کنند. در عین حال، تردد در سایر محورهای استان به صورت روان و بدون مشکل در جریان است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان افزود: در حال حاضر بارش برف و وقوع کولاک در محورهای کوهستانی استان گزارش شده و نیروهای راهداری با استقرار کامل و استفاده از تجهیزات زمستانی در حال انجام عملیات برفروبی و ایمنسازی راهها هستند.
محمدی تأکید کرد: هیچگونه انسدادی در محورهای اصلی و فرعی استان وجود ندارد.
رئیس مرکز مدیریت راهها از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از طریق سامانههای اطلاعرسانی راهها از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مطلع شده و با همراه داشتن تجهیزات ایمنی بهویژه زنجیر چرخ، سوخت کافی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.
محمدی افزود: رانندگان قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جادههای استان و کشور به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir ی ا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند.
نظر شما