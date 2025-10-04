برگزاری بیش از ۴۰ برنامه بسیج شهرداری در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا شاهمیرزاد فرمانده حوزه بسیج شهرداری منطقه ۸ تهران، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: در این هفته، یادمان شهدای جنگ تحمیلی به مدت ۱۲ روز برپا شد و نمایشگاه‌های متعددی از جمله نمایشگاه تصاویر دفاع مقدس و نمایشگاه کتاب و لوازم‌التحریر در لابی منطقه و پایگاه‌ها برگزار شد. فضاسازی محیطی، نصب بنرهای مناسبتی و اجرای گروه سرود در لابی منطقه از دیگر اقدامات فرهنگی شاخص این حوزه بود.

وی افزود: در حوزه ورزشی، مسابقه تیراندازی جام شهید ساداتی ویژه خواهران و برادران برگزار و با حضور ۱۵۰ نفر جوایزی به برگزیدگان اهدا شد. همچنین تمرینات گروه سرود منطقه با حضور بازرسان سازمان بسیج ادامه یافت.

وی خاطر نشان کرد:از جمله اقدامات معنوی و اجتماعی می‌توان به غبارروبی مزار شهدا و اعزام ۵ دستگاه اتوبوس با همکاری بسیج جهاد شهری و بسیج دانش‌آموزی اشاره کرد. همچنین مزار شهدای گمنام فدک با حضور شهردار منطقه و معاون هماهنگی سازمان بسیج شهرداری تهران غبارروبی شد.

شاهمیرزاد ادامه داد:در بخش آموزشی، دوره‌های طب ایرانی اسلامی و فوریت‌های پزشکی ویژه برادران برگزار شد. اطلاع‌رسانی مسابقه کتابخوانی و افتتاحیه گردان سوم خواهران به نام شهیده فرشته باقری نیز در دستور کار قرار گرفت.

شاهمیرزاد گفت: در راستای تکریم خانواده معزز شهدا دیدار با خانواده‌های آقابابایی ، شامی و خدایی و تنی چند از خانواده شهدای منطقه دیدار شد. در این هفته نشست بصیرت‌افزایی برای اعضای شورا و جلسه شورای حوزه نیز برگزار شد.

فرمانده حوزه بسیج شهرداری منطقه۸ ادامه داد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار، کمیته‌ای برای تعویض و نصب هزار تابلو دیوارکوب مزین به تصاویر شهدا تشکیل شد. طرح مهر محمدی با توزیع کیف و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان منطقه و شهر تهران اجرا شد.

شاهمیرزاد در تشریح دیگر برنامه های این حوزه افزود: میز خدمات بسیج، میز مشاوره حقوقی، زنگ مدرسه سبحان، تجلیل از رزمندگان شاغل، دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت شهید بهشتی، ایستگاه صلواتی، برگزاری زیارت عاشورا، دیدار با مدیر آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی و تقدیر از جانباز نورایی از دیگر برنامه‌های این هفته بود.

گفتنی است؛ مسابقات نقاشی و دلنوشته ویژه فرزندان بسیجیان حوزه در هفته دفاع مقدس برگزار و جوایز نفرات برتر اهدا شد.