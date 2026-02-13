به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانبیسی، کرملین اعلام کرد: پیام رسان واتس اپ که به متا تعلق دارد به طور کامل در روسیه فیلتر شده زیرا از قوانین محلی پیروی نکرده است. این امر نشان می دهد شهروندان روسی باید از پیام رسان دولتی به جای واتس اپ استفاده کنند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه به خبرنگاران در این باره گفت: به دلیل بی تمایلی متا برای پیروی کامل از قانون روسیه، چنین تصمیمی گرفته و اجراشدهاست. او اشاره کرد شهروندان روسی باید به جای آن از «MAX» پیام رسان دولتی استفاده کند.
وی در ادامه افزود: «MAX» یک جایگزین در دسترس است، یک پیامرسان ملی و برای شهروندان در بازار فراهم است.
این اقدام را میتوان نقطه اوج فشاری دانست که از حدود شش ماه پیش بر واتساپ آغاز شده بود و نشاندهنده عزم مقامات روسیه، بهویژه در شرایط جنگ، برای ایجاد و کنترل یک زیرساخت ارتباطی «مستقل» است؛ زیرساختی که در آن شرکتهای فناوری خارجی ملزم به رعایت قوانین داخلی باشند.
پیش از این، زیرمجموعه متا در روسیه بهعنوان یک «سازمان افراطی» معرفی شده بود و واتساپ نیز نسبت به آنچه تلاش برای مسدودسازی کامل خدماتش میخواند، اعتراض کرده بود.
همچنین برخی نامهای دامنه اینترنتی مرتبط با واتساپ از فهرست ملی دامنههای روسیه حذف شدهاند؛ به این معنا که دستگاههای داخل این کشور دیگر آدرسهای IP مربوط به این برنامه را دریافت نمیکنند و دسترسی به آن تنها از طریق VPN امکانپذیر است.
مقامات روسیه پیشتر نیز پلتفرمهای دیگری از جمله اسنپچت، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب را محدود یا مسدود کردهاند.
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