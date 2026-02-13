شیخ بازماندگان:حضور مردم در ۲۲ بهمن تیر خلاصی بر قلب دشمنان انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین بازماندگان امام جمعه اهل سنت بندرپل در خطبه‌های این هفته با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، این حضور را جلوه‌ای از بصیرت، وفاداری و روحیه انقلابی مردم منطقه عنوان کرد.

وی با اشاره به مشارکت پرشور مردم اظهار داشت: این حضور باشکوه نشان‌دهنده غیرت و مردانگی مردم است و بی‌تردید تیر خلاصی بر قلب دشمنان انقلاب محسوب می‌شود.

امام جمعه بندرپل با تأکید بر اینکه «این کشور صاحب دارد»، افزود: مردم ما تبعیت از امام و رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و همین پایبندی، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

شیخ بازماندگان همچنین از تلاش‌ها و مجاهدت‌های تیم مذاکره‌کننده کشور به‌طور ویژه تقدیر و تشکر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تربیت نفس، میدان مسابقه بندگی و موسم آمرزش الهی توصیف کرد و با استناد به حدیث نبوی «أتاکم رمضانُ شهرٌ مبارکٌ، فرضَ اللهُ علیکم صیامَه…» بر ضرورت آمادگی معنوی و عملی برای ورود به این ماه تأکید کرد.

امام جمعه بندرپل نخستین گام برای بهره‌مندی از برکات رمضان را توبه صادقانه دانست و با اشاره به سخن امام حسن بصری رحمه‌الله علیه گفت: توبه همواره واجب است، اما در رمضان واجب‌تر.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «ترک گناه مقدم بر ترک طعام و شراب است»، بر ضرورت مراقبت از زبان، چشم، گوش و دل در ایام روزه‌داری تأکید کرد.

شیخ بازماندگان با استناد به حدیث «مَن قام رمضانَ إیماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه»، اقامه نمازهای واجب با جماعت، اهتمام به نماز تراویح و احیای دهه پایانی ماه مبارک رمضان را مورد تأکید قرار داد و بهترین زمان‌های دعا را سحر، هنگام افطار، بین اذان و اقامه و در حال سجده برشمرد.

امام جمعه بندرپل همچنین با اشاره به سخاوت پیامبر اکرم (ص) در ماه رمضان، مردم را به افطاری دادن، کمک به نیازمندان و استمرار صدقه ولو به مقدار اندک دعوت کرد و با نقل سخنی از ابن‌جوزی رحمه‌الله علیه، بر ساده‌زیستی در افطار و اهمیت خوردن سحری تأکید داشت.

وی رمضان را ماه تهذیب اخلاق دانست و بر خوش‌خلقی، صبر، گذشت، احترام به والدین و کمک به خانواده تأکید کرد.

امام جمعه بندرپل در پایان با اشاره به آسیب‌های فضای مجازی، خواستار مدیریت و مراقبت در استفاده از آن در ایام رمضان شد.