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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

حجت الاسلام برقرار: ۲۲ بهمن جلوه انسجام ملی بود

حجت الاسلام برقرار: ۲۲ بهمن جلوه انسجام ملی بود

گرگان- امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه ۲۲ بهمن جلوه انسجام ملی بود، گفت: حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن نشان‌دهنده وحدت و ایستادگی ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرگان با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با استناد به آیه «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سدیداً» اظهار کرد: خداوند متعال در سایه تقوا، اعمال انسان را اصلاح و وی را مشمول مغفرت خود قرار می‌دهد و اطاعت از خدا و رسول، مسیر رسیدن به فوز عظیم است.

وی در خطبه اول با اشاره به فرازی از خطبه شعبانیه پیامبر اکرم (ص) افزود: این خطبه که در آخرین جمعه ماه شعبان ایراد شده، یکی از جامع‌ترین منشورهای اخلاقی و عبادی اسلام است و سبک زندگی اسلامی را ترسیم می‌کند.

امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه این روایت از طریق امام رضا (ع) و امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است، گفت: پیامبر اکرم (ص) در این خطبه فرمودند ماه رمضان، ماه برکت، رحمت و مغفرت است؛ ماهی که روزها، شب‌ها و ساعات آن برترین اوقات سال به شمار می‌رود و مؤمنان در آن به ضیافت الهی دعوت شده‌اند.

برقرار ادامه داد: در این ماه نفس‌های روزه‌داران تسبیح، خواب آنان عبادت و اعمالشان مورد قبول درگاه الهی است و دعاهایشان به اجابت نزدیک‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به توصیه پیامبر (ص) درباره درخواست دو توفیق الهی در ماه رمضان اظهار کرد: نخست توفیق روزه‌داری و دوم توفیق تلاوت قرآن کریم؛ چرا که هدف نهایی روزه رسیدن به مقام تقوا است.

امام جمعه با بیان اینکه گرچه برای روزه آثار جسمی، بهداشتی و اجتماعی متعددی ذکر شده است، گفت: حکمت اصلی روزه، تربیت روح و رسیدن انسان به تقوا است؛ تقوا معیار ارزش‌گذاری انسان نزد خداوند است و بر اساس آیه «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» ملاک برتری، تقوا است.

وی افزود: همچنین خداوند می‌فرماید «انما یتقبل الله من المتقین»؛ یعنی قبولی اعمال وابسته به تقواست و در سایه آن، انسان قدرت تشخیص حق از باطل پیدا می‌کند و در مشکلات راه گشایش خواهد یافت.

برقرار حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه بصیرت، وفاداری به آرمان‌های انقلاب و انسجام ملی دانست و اظهار کرد: برخلاف پیش‌بینی‌ها و تهدیدهای دشمنان، مردم نه‌تنها کوتاه نیامدند بلکه حضورشان نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیر داشته است و این نشانه اقتدار و اتحاد ملت ایران است.

وی با اشاره به تحلیل‌های دشمنان انقلاب افزود: طی چهار دهه گذشته، هر نقشه و توطئه‌ای که علیه ملت و انقلاب طراحی شد، موجب انسجام بیشتر و تقویت مقاومت مردم شده است. تجربه سال‌های اولیه انقلاب و حوادثی مانند تهدیدهای ۱۹ دی و عملیات مرصاد نشان داد ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز ایستادگی می‌کند.

امام جمعه در ادامه با نقل بیانات امام خمینی درباره منطق ملت ایران گفت: منطق ملت ما منطق قرآن است؛ با این منطق هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر ملت ایران موفق شود. حتی تهدیدها و حملات نظامی و سیاسی، نه تنها ملت را متوقف نکرد، بلکه اراده آنان را قوی‌تر کرد.

وی به نقش سپاه پاسداران در حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: سپاه با اتکا به مردم و اصول دینی، توانسته است توطئه‌های دشمنان را ناکام بگذارد و نمونه آن عملکرد در مرزها و مقابله با اقدامات تروریستی است. حضور مردم در ۲۲ بهمن نیز نشان داد که حمایت از سپاه و انسجام ملی پیوسته ادامه دارد.

برقرار با تأکید بر ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و تهدیدات خارجی گفت: ملت ایران با ایمان، بصیرت و وحدت، همواره مسیر انقلاب را ادامه داده است و دشمنان داخلی و خارجی هرگز قادر به ایجاد شکاف در صفوف ملت نبوده‌اند.

کد مطلب 6747867

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