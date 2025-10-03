برقرار: تقوا عامل امنیت و موفقیت در دنیا و آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان، تقوا را ستون فقرات امنیت روحی و معنوی جامعه توصیف کرد و آن را عامل کلیدی موفقیت انسان در دنیا و آخرت دانست.

وی با تلاوت بخشی از آیه ۷۳ سوره زمر یادآور شد: خداوند متعال به صاحبان تقوا وعده داده است که گروه‌گروه وارد بهشت خواهند شد و از عذاب الهی در امان خواهند بود.

امام جمعه موقت گرگان همچنین به سالروز هجرت تاریخی امام خمینی (ره) از عراق به پاریس اشاره کرد و با تمجید از اراده پولادین امام راحل گفت: با وجود همه موانع و فشارهای بی‌امان، امام هرگز دست از مبارزه برنداشت و مسیر استقلال و آزادی را با صلابت ادامه داد.

برقرار همچنین روز نیروی انتظامی را فرصتی ارزشمند برای تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه و جانفشانی‌های مجاهدان امنیت کشور خواند و تصریح کرد: نیروهای انتظامی و امنیتی ستون اصلی حفظ آرامش و امنیت جامعه‌اند و همه شهروندان باید این نعمت بزرگ را ارج نهند.

امام جمعه موقت گرگان درباره تحولات اخیر و احتمال بازگشت تحریم‌ها به جامعه هشدار داد و تاکید کرد: دشمنان همواره با استفاده از راهبردهای ترس و تهدید سعی در سست‌کردن ایمان و همبستگی مردم دارند، اما این شیوه‌ها فقط باعث رواج هراس و یأس شده و هیچ دستاوردی برای آن‌ها به همراه نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند همدلی همه اقشار جامعه هستیم تا با انسجام و اتکا به توان داخلی، در برابر تحریم‌ها و تهدیدات خارجی ایستادگی کنیم و مسیر پیشرفت و سربلندی ایران را هموار سازیم.