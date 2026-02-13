امام جمعه لیلان: حضور مردم در ۲۲ بهمن معادلات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد راثی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته لیلان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا به معنای تقویت اراده انسان است و بسیاری از احکام دینی با هدف شکلگیری اراده صحیح در انسان تشریع شدهاند؛ ارادهای که زمینهساز سعادت دنیا و آخرت خواهد بود.
وی با اشاره به آموزههای دینی درباره آثار تقوا افزود: انسان با تقویت اراده و عمل به دستورات الهی میتواند از بسیاری از لغزشها دوری کند و این مسئله نقش مهمی در نجات انسان از عذاب الهی دارد. امام جمعه لیلان همچنین با یادآوری فرصتهای معنوی پیشرو، بر بهرهگیری از ایام عبادت و توجه بیشتر به اعمال دینی تأکید کرد.
حضور مردم در ۲۲ بهمن معادلات دشمن را برهم زد
رائی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور گسترده مردم از نظر کمی و کیفی قابل توجه بود و نشان داد ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها همچنان پای آرمانهای خود ایستاده است.
وی افزود: این حضور گسترده پیام روشنی برای دشمنان داشت و نشان داد سیاستهای فشار و تهدید نتوانسته اراده مردم را تضعیف کند.
امام جمعه لیلان ضمن قدردانی از مشارکت مردم، از مسئولان خواست قدردان این همراهی باشند و تصریح کرد: مهمترین انتظار مردم بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل قیمتهاست و مسئولان باید با برنامهریزی جدی در این زمینه اقدام کنند.
راثی همچنین با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره حفظ اتحاد ملی اظهار کرد: دشمنان تلاش دارند از طریق جنگ روانی و ایجاد دوگانگی در جامعه، انسجام ملی را تضعیف کنند و هوشیاری مردم در برابر این نقشهها ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و همبستگی ملی مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان است و ملت ایران همواره نشان دادهاند در بزنگاههای حساس از انسجام خود صیانت میکنند.
نظر شما