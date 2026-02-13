امام جمعه کیش: درآمدهای مالیاتی باید در مناطق کسب شده هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به افتتاح متمرکز پروژه‌های مناطق آزاد کشور توسط رئیس‌جمهور، اظهار کرد: پرسش درباره چرایی وجود فقر در برخی مناطق آزاد، مطالبه جدی مردم است و در کنار آن این سؤال نیز مطرح است که چرا نامی از کیش در میان پروژه‌های افتتاح‌شده دیده نشد.

وی با بیان اینکه کیش از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین مناطق آزاد کشور است، افزود: برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌ها ضروری است درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای این مناطق به جای واریز به خزانه، در خود مناطق آزاد هزینه شود تا آثار آن به صورت مستقیم در زندگی مردم نمایان شود.

امام جمعه کیش حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف را مهم‌ترین پشتوانه اقتدار کشور دانست و گفت: ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی، پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و همین سرمایه اجتماعی، دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته است.

بی‌نیاز با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تصریح کرد: جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تهدید، واکنشی قاطع، سخت و پشیمان‌کننده خواهد داشت و نیروهای مسلح در بالاترین سطح هوشیاری قرار دارند.

وی با اشاره به نامگذاری ۲۹ بهمن به عنوان روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، بازگشت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را راهکار عبور از مشکلات اقتصادی دانست و گفت: هرچند تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما بخشی از چالش‌ها به سوءمدیریت بازمی‌گردد و باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی جبران شود.

امام جمعه کیش همچنین با اشاره به سالروز شهادت برخی فرماندهان مقاومت لبنان تأکید کرد: مسیر مقاومت ادامه دارد و تلاش‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان نشان‌دهنده ناکامی دشمنان در تضعیف این جریان است.

وی در پایان دهه پایانی ماه شعبان را فرصت آماده‌سازی مساجد برای استقبال از ماه مبارک رمضان دانست و بر تقویت نقش اجتماعی و فرهنگی مساجد در حل مسائل محلات تأکید کرد.