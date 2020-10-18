کیش نیازمند ثبات مدیریتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس با امام جمعه کیش دیدار و درزمینه سه موضوع جایگاه مناطق آزاد، ثبات مدیریتی و فرهنگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حجت الاسلام حسن زاده امام جمعه کیش در ابتدای این جلسه، بر لزوم اهمیت وحدت حاکم بر منطقه آزاد کیش میان مسئولین اجرایی و مدیریت های زیر مجموعه این سازمان و مردم کیش اشاره داشت و گفت: وحدت و هم افزایی میان دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه، موجب پیشرفت و ارتقای جزیره کیش در حوزه های مختلف؛ اقتصادی، عمرانی، گردشگری شده است.

وی با بیان این که امروز جایگاه مناطق آزاد از نظر حقوقی و اجتماعی تنزل پیدا کرده است، اظهار داشت: مناطق آزاد از نظر اجتماعی میان نخبگان منزلت خود را از دست داده است. در این رابطه مجلس نیز برای ارتقای جایگاه حقوقی، قانونی و اجتماعی این مناطق می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

امام جمعه کیش با تاکید بر این که لغو قانون معافیت های مالیاتی زمانی ابلاغ شد که این مناطق در زمینه های مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا و تحریم های دشمنان با مشکلات عدیده ای مواجه بودند، گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد و تدوین قانون چگونگی اداره این مناطق تسهیل در صادرات و تقویت در حوزه تولید بود که متاسفانه عدم اجرای قانون مناطق آزاد و محدویت های اعمال شده؛ برخی از مناطق نتوانستند در چارچوب اهداف اصلی حرکت کنند.

امام جمعه کیش عدم ثبات مدیران در مناطق آزاد را یکی از مهمترین آسیب ها بر شمرد و خاطر نشان کرد: کیش سرمایه ایران است و نداشتن ثبات مدیریتی، جایگاه ویژه این مناطق را دچار آسیب های جبران ناپذیری می کند. به اعتقاد بنده مدیران لایق و فرهیخته این مناطق باید حداقل به مدت ۴ سال مسئولیت بر عهده داشته باشند تا جایگاه این مناطق حفظ و ارتقاء یابد.

اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با توجه به منافع مردم انجام شود

حجت الاسلام حسن زاده بر نگاه واقع بینانه به مناطق آزاد که به عنوان پشتیبان اقتصادی کشور است، اشاره داشت و افزود: مشارکت مسئولان و افراد تاثیر گذار مناطق آزاد در اصلاح قانون چگونگی اداره این مناطق می تواند راه گشای مشکلات پیش رو باشد. وی با اشاره به این که نمایندگان در اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید منافع مردم را در اولویت قرار دهند تاکید کرد: اصلاح قوانین مناطق آزاد باید بر اساس شرایط ویژه و نهادهای مستقر در هر منطقه انجام شود و یک نسخه واحد برای کل مناطق آزاد در نظر گرفته نشود.

وی گفت: در مناطق آزاد باید به جنبه فرهنگ و تمدن توجه ویژه ای شود و کیش می تواند به عنوان یک شهر مدرن و اسلامی الگویی برای مناطق دیگر باشد.

امام جمعه کیش در خصوص منع واردات خودروهای خارجی به کیش اظهار داشت: یکی از جاذبه های منطقه آزاد کیش، کیفیت و به روز بودن حمل و نقل آن بوده و متاسفانه با اعمال محدودیت های دولت؛ ورود خودورها به این منطقه ممنوع شده و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. همچنین با ممنوعیت ورود کالاهای گروه ۴ به جزیره، آسیب های زیادی به حوزه اقتصادی وارد آمده است.

وی استقلال آموزش و پرورش منطقه آزاد کیش را دارای تاثیرات مثبت دانست و گفت: با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل منطقه آزاد کیش، می توان تحولات بزرگی در حوزه آموزش این منطقه ایجاد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده در بخشی دیگر از سخنان خود نسبت به برطرف شدن مشکلات مسکن و تامین نیروی انسانی و کادر پزشکی در این منطقه تاکید کرد و افزود: حدود ۷۰ هزار نفر در جزیره کیش هزینه بیمه پرداخت می کنند و تامین اجتماعی نیز به جای این که آن مبالغ را در حوزه درمان کیش هزینه کند به تهران و بندرعباس منتقل می نماید و نیاز هست نمایندگان مجلس این موضوع مهم را در دستور کار خود قرارداده و پیگیری های لازم را به عمل آورند.

در این جلسه معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم جلفا و مرند و رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس، جزیره کیش را به عنوان برند برتر گردشگری در سطح کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به این که جزیره کیش، از جزایر کمیاب است باید از جهات گوناگون از آن صیانت کرد.

وی با اشاره به این که از نقاط مختلف دنیا گردشگرانی زیادی به این منطقه سفر می کنند، گفت: باید زمینه ایجاد مراکز درمانی و حضورپزشکان متخصص و شناخته شده در این منطقه فراهم شود. این منطقه از نظر آب و هوایی و اقلیمی نیز بستری مناسب برای گردشگران سلامت و جراحی های زیبایی است.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس با اشاره به اهمیت موضوعات فرهنگی، گفت: باید به پیوست های فرهنگ اهتمام ویژه ای شود و تحقق یافتن این مهم از اولویت های مجلس است.

حسین حاتمی دبیر فراکسیون مناطق آزاد مجلس نیز نگاه امام جمعه کیش به حوزه های معیشتی و زیر ساخت های این منطقه را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: طی بازدیدهای میدانی از بخش های مختلف کیش و گفتگو با بخش خصوصی و بومیان این منطقه، موارد در فراکسیون مناطق آزاد مطرح و پیگیری خواهد شد.

این جلسه با حضور امام جمعه کیش، اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس، سید محمدرضا مداح مشاور مدیرعامل و مدیرکل حوزه مدیریت و نیز سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.