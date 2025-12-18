سالاری: بیش از ۲۵ مسجد در رودان میزبان معتکفان خواهد بود

حجتالاسلام میثم سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه ستاد اعتکاف این شهرستان با حضور رئیس ستاد اعتکاف و امام جمعه رودان، معاون سیاسی فرمانداری و جمعی از نمایندگان نهادهای اداری و مجموعههای مردمی خبر داد.
وی با بیان اینکه این جلسه در محل دفتر امام جمعه شهرستان رودان برگزار شد، افزود: در این نشست، برنامهریزیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اعتکاف سال جاری و هماهنگی میان دستگاهها و مجموعههای مردمی مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر ستاد اعتکاف شهرستان رودان با اشاره به ظرفیت بالای مساجد شهرستان گفت: امسال بیش از ۲۵ مسجد در سطح شهرستان رودان میزبان معتکفان خواهند بود و پیشبینی میشود بیش از ۴ هزار نفر در این رزمایش بزرگ معنوی شرکت کنند.
حجتالاسلام سالاری با تأکید بر مردمیبودن مراسم اعتکاف اظهار کرد: این آئین معنوی با مشارکت گسترده مردم و همراهی هیئت امنای مساجد، هیئتهای مذهبی، کانون مداحان، و مجموعههای فرهنگی و مردمی از جمله جمعیت امام رضاییها، هیئت رزمندگان اسلام و حوزههای علمیه برادران و خواهران برگزار میشود.
وی با اشاره به تنوع برنامهها در اعتکاف امسال افزود: در سال جاری علاوه بر اعتکاف عمومی، برنامههای ویژهای همچون اعتکاف نوجوانان و اعتکاف مادر و دختری نیز پیشبینی شده است که با استقبال خوبی مواجه شده است.
دبیر ستاد اعتکاف شهرستان رودان همچنین از اعزام مبلغان متخصص در حوزه اعتکاف از شهر قم خبر داد و گفت: حضور این مبلغان نقش مهمی در ارتقای سطح معرفتی و معنوی معتکفان خواهد داشت.
حجتالاسلام سالاری در پایان با اشاره به هدف اصلی برگزاری این مراسم معنوی تصریح کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت فردی، انس با خداوند متعال، خودسازی، و تعمیق باورهای دینی بهویژه در میان نسل نوجوان و جوان است و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم، شاهد برگزاری اعتکافی پربار و اثرگذار در شهرستان رودان باشیم.
