حجت‌الاسلام میثم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان اجرای برنامه‌های فاطمیه امسال اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی رودان با همراهی هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، روحانیون و فعالان فرهنگی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های محتوایی، آموزشی و اجتماعی را به‌صورت میدانی در سطح شهرستان به انجام رساند.

وی با بیان اینکه دسته‌روی هیئت‌های مذهبی در روز شهادت حضرت زهرا (س) با حضور گسترده مردم برگزار شد، افزود: این مراسم با هدف ایجاد همبستگی میان هیأت‌ها، زنده نگه‌داشتن یاد و پیام ولایت‌مداری حضرت زهرا (س) و تقویت هویت دینی در سطح شهرستان برگزار شد.

سالاری ادامه داد: در ایام فاطمیه امسال ۱۰ نفر از مبلغان گروه جهادی دارالزهرا (س) تحت اشراف دفتر حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی به مساجد و محل‌های برگزاری عزاداری اعزام شدند. وی هدف این اعزام‌ها را «پاسخ‌گویی به پرسش‌های اعتقادی مردم»، «افزایش دسترسی خانواده‌ها به محتوای صحیح فاطمی» و «تقویت جریان تبلیغ چهره‌به‌چهره» عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه برای نوجوانان افزود: مبلغان ستاد فاطمیه کشور به مدارس شهرستان اعزام شدند و در جمع دانش‌آموزان به تبیین سیره رفتاری و سبک زندگی حضرت زهرا (س) پرداختند. وی هدف از این برنامه را «تقویت هویت دینی نسل نوجوان»، «بیان جایگاه حضرت زهرا (س) در نظام ولایت» و «پاسخ‌گویی به شبهات جوانان» دانست.

وی همچنین از برگزاری همایش طلایه‌داران تبلیغ با حضور مبلغان و مبلغات شهرستان خبر داد و گفت: این همایش با هدف «توانمندسازی مبلغان»، «افزایش هماهنگی محتوایی»، «ارتقای شیوه‌های تبلیغ نوین» و «تقویت انسجام میان فعالان تبلیغی» برگزار شد.

سالاری با اشاره به یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده افزود: نشست تخصصی تشریح محتوای فاطمیه با حضور سخنرانان و مداحان شهرستان برگزار شد که هدف آن «یکسان‌سازی محتوای منابر»، «استفاده از منابع معتبر»، «ارتقای کیفیت سخنرانی‌ها و مداحی‌ها» و «جلوگیری از انتشار مطالب غیر مستند» بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان با تأکید بر ارزش و جایگاه فرهنگی این فعالیت‌ها گفت: تمام برنامه‌های اجراشده با هدف تعمیق معرفت جامعه نسبت به شخصیت حضرت زهرا (س)، گسترش فرهنگ عفاف و ولایت‌مداری و پاسخ‌گویی به نیازهای اعتقادی مردم تدوین شده بود.

وی در پایان اظهار داشت: تلاش مجموعه اداره تبلیغات اسلامی رودان و همکاری هیأت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، فرهنگیان و جوانان شهرستان موجب شد برنامه‌های فاطمیه امسال با کیفیت مطلوب و اثرگذاری قابل توجه اجرا شود.