۴۶۳۱ داوطلب شورای شهر در اصفهان تایید صلاحیت شدند

اسفندیار تاجمیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای شهر در استان اصفهان اظهار کرد: این فرایند طی ۱۴ روز انجام و نتایج آن اعلام شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع پنج هزار و ۱۲۲ نفر برای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در استان اصفهان ثبت نام کردند، ابراز کرد: پس از بررسی صلاحیت این داوطلبان در مجموع چهار هزار و ۶۳۱ نفر تأیید شدند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان تصریح کرد: در بین افرادی که تایید صلاحیت نشدند، ۱۹۴ نفر به دلیل ملاحظات قانونی بود و ۱۹۴ نفر نیز نقص مدارک داشتند. همچنین ۱۰۳ نفر نیز قبل از ورود هیئتهای اجرایی برای بررسی صلاحیتها انصراف دادند.
وی با بیان اینکه بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت از روز گذشته آغاز و تا ۱۲ روز انجام میشود، ابراز کرد: همچنین پس از آن به مدت ۹ روز هیئتهای نظارت استانی این روند را دنبال میکنند.
تاجمیری با بیان اینکه آخرین مرحله رسیدگی به اعتراضات داوطلبان رد شده در هیات مرکزی نظارت در تهران انجام میشود، اضافه کرد: این فرصت در قانون نیست و با درخواست وزارت کشور و توافق هیات های اجرایی مرکزی و نظارت انتخابات حاصل شده و در مجموع ۲۶ اسفند ماه داوطلبان نهایی هفتمین دوره انتخابات شورای شهر اعلام خواهند شد.
وی در خصوص شهرستانهای دارای بیشترین رد صلاحیت در هیئتهای جرایی شهرستانها، ادامه داد: در این زمینه شهرستان خمینی شهر با ۵۰ نفر رد صلاحیت شده، اصفهان با ۲۹ نفر و مبارکه نیز با ۲۹ نفر رد صلاحیت شده به دلیل ملاحظات قانونی بیشترین آمار را داشتند.
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