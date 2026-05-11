به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رفعتی شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم منطقه آزادشهر با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و امام رضا(ع) در استمرار مسیر امامت و ولایت اظهار کرد: وجود مقدس صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها و همچنین امام رضا علیهالسلام سرمایههای بزرگ اسلام هستند؛ سرمایهای که اگر نباشد، اساس و بنیان مسیر ولایت دچار آسیب میشود.
این سخنران مذهبی افزود: پس از حضرت زهرا(س) سلسله امامت و ولایت استمرار یافت و در دوران امام رضا(ع) نیز این مسیر با درایت و تدبیر آن حضرت از انحراف مصون ماند. امام رضا(ع) با گفتمان عالمانه و تدبیر الهی خود، در برابر شرایط پیچیده زمانه و در مواجهه با مأمون عباسی، توانستند مسیر امامت را حفظ کنند.
وی با اشاره به شخصیت مأمون عباسی گفت: مأمون را نباید فردی ساده و کماهمیت تصور کرد. او شخصیتی پیچیده و سیاستمدار بود و برای شناخت بهتر آن دوران باید به مطالعه منابع معتبر پرداخت.
رفعتی افزود: در همین زمینه کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» اثر رهبر شهید انقلاب میتواند تصویر روشنی از حرکت ائمه اطهار(ع) و بهویژه نقش امام رضا(ع) ارائه دهد.
این سخنران مذهبی ادامه داد: در این کتاب به زیبایی تبیین شده که امام رضا(ع) چگونه با رفتار، گفتار و شیوه تعامل خود با ادیان مختلف و همچنین در مواجهه با حاکمیت زمانه، مسیر امامت و ولایت را ادامه دادند.
وی گفت: در سیره امام رضا(ع) موضوعاتی مانند دشمنشناسی، استقامت، تابآوری و ایستادگی در برابر دشمن بهخوبی دیده میشود؛ مسائلی که امروز نیز جامعه ما به آنها نیاز دارد.
رفعتی تأکید کرد: امام رضا(ع) با مأمون گفتگو و مذاکره کردند، اما هیچگاه در مسائل مربوط به اسلام کوتاه نیامدند.
این سخنران مذهبی با بیان اینکه امام رضا(ع) در کنار استقامت در برابر دشمن، با مردم با مهربانی و محبت رفتار میکردند، افزود: در مسیر زندگی آن حضرت اتفاقات مهم و درسآموزی رخ داده که میتواند راهنمای جامعه امروز باشد.
وی به اهمیت انتقال صحیح سیره اهلبیت(ع) به نسل جوان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم سیره امام رضا(ع) و سایر اهلبیت(ع) را بهدرستی به نسلهای جدید منتقل کنیم، جامعه ما قطعاً وضعیت بهتری خواهد داشت.
رفعتی تصریح کرد: بخشی از مشکلات و ناهنجاریهایی که امروز در جامعه مشاهده میشود، به دلیل آن است که کار فرهنگی عمیق، ریشهای و اثرگذار به اندازه کافی انجام نشده است. البته مجموعههای مختلف تلاشهایی داشتهاند، اما آن کاری که باید در حوزه فرهنگ و تربیت نسل جوان صورت میگرفت، به شکل کامل و اساسی انجام نشده است.
این سخنران مذهبی در ادامه با اشاره به برگزاری تجمعهای شبانه مردمی گفت: اینکه مردم بیش از هفتاد شب در کنار هم جمع میشوند و این تجمع برگزار میشود، نشاندهنده همت و اراده مردم است و همین حضور و همدلی میتواند آثار مهمی در جامعه داشته باشد.
وی افزود: همین جمع شدنها و این روحیه همبستگی، نوعی استکبارستیزی است و بدون تردید دشمنان از چنین حرکتهایی ناراحت میشوند.
رفعتی ابراز امیدواری کرد که با توکل بر خداوند متعال و توسل به اهلبیت علیهمالسلام، جامعه اسلامی در مسیر صحیح حرکت کند و زمینههای ظهور حضرت ولیعصر(عج) فراهم شود.
