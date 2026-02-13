مدیر تعاون روستایی کرمانشاه: حذف دلالان هدف ماست

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:روستا بازار شهرستان روانسر با همت همکاران در مجموعه جهاد کشاورزی و همکاری رئیس اداره مربوطه، در راستای رفاه حال شهروندان عزیز راه‌اندازی شده است تا بتواند خدمات مطلوب و مستقیمی را به مردم ارائه دهد.

وی افزود: در این مجموعه هم کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها عرضه می‌شود و هم انواع میوه‌جات و محصولات باغی با کیفیت در دسترس شهروندان قرار گرفته است تا مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف ما این است که باغداران و تولیدکنندگان عزیز منطقه، محصولات خود را مستقیماً به این مرکز بیاورند و عرضه کنند یا آن را به تعاون روستایی تحویل دهند تا ما بتوانیم شعار «از مزرعه تا سفره» را به صورت عملی در اینجا پیاده‌سازی کنیم.

صفایی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح حذف واسطه‌ها و دلالان است، گفت: تلاش ما بر این است که زنجیره توزیع کوتاه شود تا هم تولیدکننده سود واقعی خود را دریافت کند و هم مصرف‌کننده نهایی، یعنی مردم شریف و عزیز ما، کالا را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند.

وی ادامه داد: قیمت کالاهای عرضه‌شده در این مرکز حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار و کالاهای مشابه است و این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها داشته باشد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اشتغال‌زایی این مجموعه بیان کرد: این مرکز به طور مستقیم برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و ۵ نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار شده‌اند که این موضوع در کنار حمایت از تولیدکنندگان، به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

صفایی خاطرنشان کرد: برای آماده‌سازی، بازسازی، تجهیز و تکمیل این مجموعه حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است تا فضایی مناسب و در شأن همشهریان عزیز برای ارائه خدمات فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه اظهار داشت: این منطقه از دیرباز یکی از قطب‌های کشاورزی استان کرمانشاه بوده و محل تولید انواع محصولات زراعی، باغی و سبزیجات با کیفیت است و ظرفیت بالایی برای توسعه و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دارد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تأکید کرد: یکی از راهکارهای مهم برای افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و ایجاد مسیر مستقیم عرضه محصولات است که می‌تواند به افزایش درآمد روستاییان منجر شود.

صفایی در پایان با درخواست حمایت از این طرح گفت: از مسئولان و همه دستگاه‌های مرتبط انتظار داریم در راستای تقویت این مجموعه و حمایت از تولیدکنندگان منطقه همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم در مسیر حمایت از کشاورزان و تأمین منافع مصرف‌کنندگان گام‌های مؤثرتری برداریم.